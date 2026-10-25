Κακοκαιρία διαρκείας έως την 28η Οκτωβρίου: Πότε επηρεάζεται η Αττική, πού θα επιμείνουν οι ισχυρές καταιγίδες

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στα πελάγη. Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο.Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.Πιο συγκεκριμένα, Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026)α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.