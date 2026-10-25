Κακοκαιρία διαρκείας έως την 28η Οκτωβρίου: Πότε επηρεάζεται η Αττική, πού θα επιμείνουν οι ισχυρές καταιγίδες
Κακοκαιρία διαρκείας έως την 28η Οκτωβρίου: Πότε επηρεάζεται η Αττική, πού θα επιμείνουν οι ισχυρές καταιγίδες
Βροχές και καταιγίδες από σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας – Πιθανές χαλαζοπτώσεις, πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 8 μποφόρ σε Ιόνιο και Αιγαίο
Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, Κυριακή, με ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ανέμους που θα φτάσουν έως τα 8 μποφόρ. Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας και να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη (28/10).
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα προκαλέσουν ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.
Προς το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Εύβοια, ενώ από το απόγευμα θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά παραθαλάσσια ηπειρωτικά τμήματα, στη νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.
Τη Δευτέρα (26/10), ισχυρές βροχές αναμένονται στα νότια τμήματα της Μακεδονίας, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.
Στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα σημειωθούν και καταιγίδες.
Την Τρίτη (27/10), τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ αναμένεται να επιμείνουν έως και την Τετάρτη (28/10).
Τη Δευτέρα (26/10), οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.
Την Τρίτη (27/10), ο υδράργυρος θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 18 έως 21 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς.
Για την Τετάρτη (28/10) προβλέπεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.
Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα προκαλέσουν ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.
Πού θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδεςΑπό σήμερα, Κυριακή (25/10), αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αρχικά στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά.
Προς το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Εύβοια, ενώ από το απόγευμα θα επηρεάσουν τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.
Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά παραθαλάσσια ηπειρωτικά τμήματα, στη νότια Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.
Τη Δευτέρα (26/10), ισχυρές βροχές αναμένονται στα νότια τμήματα της Μακεδονίας, στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη.
Στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα σημειωθούν και καταιγίδες.
Την Τρίτη (27/10), τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ αναμένεται να επιμείνουν έως και την Τετάρτη (28/10).
Πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 8 μποφόρΕκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί από σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.
Τη Δευτέρα (26/10), οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.
Την Τρίτη (27/10), ο υδράργυρος θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 18 έως 21 βαθμούς, ενώ στα δυτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα θα φτάσουν τους 22 με 23 βαθμούς.
Για την Τετάρτη (28/10) προβλέπεται περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.
Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά στα πελάγη. Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο.
Οι χάρτες με την πορεία της κακοκαιρίας:
Πιο συγκεκριμένα, Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026)
α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.
β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.
ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.
ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
Οι χάρτες με την πορεία της κακοκαιρίας:
Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥΕπιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26-10-2026) τουλάχιστον έως και την Τρίτη (27-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Πιο συγκεκριμένα, Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Α. Αύριο Δευτέρα (26-10-2026)
α) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) έως τις πρωινές ώρες.
β) Στην Αττική έως το μεσημέρι και εκ νέου τις βραδινές ώρες.
γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.
ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
γ) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως τις βραδινές ώρες.
δ) Στις Σποράδες και την Εύβοια.
ε) Στα Δωδεκάνησα από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.
στ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι.
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