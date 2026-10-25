Από τη δηλητηρίαση με ατροπίνη, στα κομμένα λάστιχα αυτοκινήτου: Τι κατήγγειλε ο αδελφός του στρατιωτικού γιατρού από το Περιστέρι

«Η θέση μας είναι ότι πρέπει να προφυλακιστούν οι ένοχοι και να αναβαθμιστεί η κατηγορία, δε μιλάμε για σωματική βλάβη αλλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατ' εξακολούθηση» - «Έθετε σε κίνδυνο και το παιδί της»





«Ο αδερφός μου όχι μόνο οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών αλλά έκανε μεγάλες αποστάσεις, με το παιδί μέσα πολλές φορές με κομμένα λάστιχα, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό», τονίζει.















«Η θέση μας είναι ότι πρέπει να προφυλακιστούν οι ένοχοι και να αναβαθμιστεί η κατηγορία, δε μιλάμε για σωματική βλάβη αλλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατ' εξακολούθηση τα τελευταία δύο χρόνια όπου ο αδερφός μου έφτασε κοντά στο θάνατο».



Το καλοκαίρι του 2025, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο στρατιωτικός γιατρός διασωληνώθηκε για πέντε 24ωρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών.



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Τα συγκεκριμένα ευρήματα πρέπει να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα περιστατικά που ακολούθησαν καθώς αντίστοιχες ενδείξεις είχαν καταγραφεί ήδη από το πρώτο επεισόδιο, στις 14 Φεβρουαρίου 2025, λέει ο αδερφός του γιατρού.



Η υπόθεση της ατροπίνης και τα βίντεο που οδήγησαν στις συλλήψεις Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να εντόπισε μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας την εν διαστάσει σύζυγό του να προσθέτει ουσία σε τρόφιμα στην κουζίνα του σπιτιού του, στο Περιστέρι.



Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του



Ο αδελφός του στρατιωτικού γιατρού που δηλητηρίαζε η πρώην γυναίκα του καταγγέλλει πως οι γονείς της κατηγορούμενης είναι συνεργοί καθώς όχι μόνο γνώριζαν και κάλυπταν τις πράξεις της κόρης τους - στο αυτοκίνητο του πατέρα βρέθηκε μπουκαλάκι με ατροπίνη - αλλά ισχυρίζεται πως ο πατέρας της έκοβε με αυτοσχέδιες παγίδες τα λάστιχα από το αυτοκίνητό του αδερφού του.«Ο αδερφός μου όχι μόνο οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών αλλά έκανε μεγάλες αποστάσεις, με το παιδί μέσα πολλές φορές με κομμένα λάστιχα, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό», τονίζει.Την αναβάθμιση της κατηγορίας από απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο ζητά η οικογένεια του γιατρού για την υπόθεση της δηλητηρίασής του με ατροπίνη από την εν διαστάσει σύζυγό του. Στο δικαστήριο αύριο κατηγορούμενοι είναι και οι γονείς για συνεργεία.Μιλώντας στη Ναταλία Γερμανού και στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο αδελφός του γιατρού περιέγραψε όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε η οικογένειά του τα τελευταία χρόνια, επιμένοντας ότι η υπόθεση δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό σωματικής βλάβης, αλλά μια σειρά ενεργειών που, κατά την εκτίμησή του, έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή του αδελφού του αλλά και του παιδιού τους.«Η θέση μας είναι ότι πρέπει να προφυλακιστούν οι ένοχοι και να αναβαθμιστεί η κατηγορία, δε μιλάμε για σωματική βλάβη αλλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατ' εξακολούθηση τα τελευταία δύο χρόνια όπου ο αδερφός μου έφτασε κοντά στο θάνατο».Το καλοκαίρι του 2025, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο στρατιωτικός γιατρός διασωληνώθηκε για πέντε 24ωρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών.Οι τοξικολογικές εξετάσεις εντόπισαν στον οργανισμό του αδελφού του οπιοειδή και βενζοδιαζεπίνες, ευρήματα τα οποία, όπως είπε, δεν μπόρεσαν τότε να αιτιολογηθούν επαρκώς και μάλιστα εκείνη την περίοδο θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως έκανε ο ίδιος χρήση ουσιών και δεν το παραδεχόταν.Τα συγκεκριμένα ευρήματα πρέπει να αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα περιστατικά που ακολούθησαν καθώς αντίστοιχες ενδείξεις είχαν καταγραφεί ήδη από το πρώτο επεισόδιο, στις 14 Φεβρουαρίου 2025, λέει ο αδερφός του γιατρού.Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να εντόπισε μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας την εν διαστάσει σύζυγό του να προσθέτει ουσία σε τρόφιμα στην κουζίνα του σπιτιού του, στο Περιστέρι.Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα του protothema.gr , η γυναίκα εμφανίζεται σε βίντεο να φορά γάντια, σκούφο και χειρουργική μάσκα, ενώ φέρεται να προσθέτει ατροπίνη σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων αλάτι και μέλι. Η αποκάλυψη ακολούθησε καταγγελία του γιατρού στην Αστυνομία.

Η 41χρονη συνελήφθη, όπως και οι γονείς της, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί, βρίσκονταν σε αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση. Κατά την έρευνα στο όχημα φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα ατροπίνης, καθώς και εξοπλισμός όπως γάντια και μάσκα.



Η οικογένεια του γιατρού ζητά τώρα να αξιολογηθούν τα στοιχεία όχι μόνο σε σχέση με το τελευταίο περιστατικό, αλλά και υπό το πρίσμα των προηγούμενων επεισοδίων υγείας που είχαν θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.



«Ζητά βιντεοκλήση με το παιδί και λεπτομέρειες για τη διατροφή του» Ο αδελφός του στρατιωτικού γιατρού αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επικοινωνίας της κατηγορούμενης με το ανήλικο παιδί του ζευγαριού.



Όπως είπε, η πρώην σύζυγος ζητά «με περίσσιο θράσος» να επικοινωνεί με το παιδί μέσω βιντεοκλήσης και επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για λεπτομέρειες που αφορούν τη διατροφή του. Τονίζει πως μιλάμε για μία μητέρα η οποία έθετε σε κίνδυνο το παιδί της καθώς θα μπορούσε να είχε φάει από τα δηλητηριασμένα τρόφιμα.



Ο γιατρός μετά από οδηγία του δικηγόρου του έχει διακόψει την επικοινωνία μαζί της και τηρεί το νόμιμο δικαίωμά της ως μητέρα να ενημερώνεται μόνο για την κατάσταση της υγείας του παιδιού.



Στο μικροσκόπιο και η μητέρα του γιατρού – Αναμένεται το πόρισμα του ιατροδικαστή Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η αναφορά του αδελφού του στρατιωτικού γιατρού στην κατάσταση της μητέρας τους.



Όπως υποστήριξε, τον Μάρτιο του 2025 η μητέρα του νοσηλεύτηκε τρεις φορές, ενώ η οικογένεια αναμένει το επίσημο πόρισμα του ιατροδικαστή προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε.



Ο ίδιος ανέφερε ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο η μητέρα του να υπήρξε θύμα δηλητηρίασης, ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται να καταθέσουν τα μέλη της οικογένειας.



«Θα μπορούσε να έχει κινδυνεύσει όποιος έμπαινε στο σπίτι και θα ήταν παράπλευρη απώλεια όπως και η μητέρα μου» είπε.



Η οικογένεια αναμένει πλέον τα επίσημα πορίσματα και την αξιολόγηση των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.