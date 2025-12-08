Συγκλονισμένη η Ζάκυνθος από την επίθεση του πίτμπουλ στον 2χρονο Λίο,«η κόρη μου φώναξε και έτρεξα, δεν άκουσα κάτι άλλο» λέει ο πατέρας του

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες γιατρών και οι ιατρικές διαπιστώσεις

Το ιστορικό του σκύλου και τα ερωτήματα των αρχών

Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες από το ιατρικό προσωπικό που αντίκρισε το παιδί. «Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στη κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο… μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρύσει στη ζωή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιγράφοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων.Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ΕΚΑΒ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να επαναφέρει το παιδί κατά τη μεταφορά από το χωριό στο νοσοκομείο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό», σημείωσε. Η μητέρα του 2χρονου παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.Παράλληλα, ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου ανέφερε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 4» ότι «υπάρχουν κάποιες ράτσες σκύλων που από τη φύση τους είναι πολύ βίαιες», υποστηρίζοντας ότι τα πίτμπουλ πρέπει να απαγορευτούν ως ζώα συντροφιάς. Η δήλωση αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι η επιθετικότητα των ζώων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον και οι προηγούμενες εμπειρίες.Το πίτμπουλ που επιτέθηκε στο παιδί φέρεται να ήταν αδέσποτο και είχε εμφανιστεί έξω από το σπίτι της οικογένειας λίγες ημέρες πριν. Οι γονείς το είχαν περιθάλψει, όπως έκαναν με πολλά ακόμη ζώα, και το φιλοξενούσαν προσωρινά μέχρι να βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει.Οι αρχές εξετάζουν το ιστορικό του ζώου, την κατάσταση στην οποία βρέθηκε και τους παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στην επιθετική του αντίδραση.Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ζακύνθου τονίζουν ότι τα τραύματα ήταν εξαιρετικά σοβαρά και πως, παρά τις προσπάθειες, δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.Η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, αναμένοντας το τελικό πόρισμα της αστυνομικής έρευνας και της επιτροπής που θα αποφανθεί για το μέλλον του ζώου.