Συγκλονισμένη η Ζάκυνθος από την επίθεση του πίτμπουλ στον 2χρονο Λίο,«η κόρη μου φώναξε και έτρεξα, δεν άκουσα κάτι άλλο» λέει ο πατέρας του
Τι εξετάζουν οι αρχές και τι καταθέτουν οι γονείς για το περιστατικό που σόκαρε τη χώρα
Οι έρευνες για τον θάνατο του 2χρονου Λίο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου συνεχίζονται, ενώ νέες μαρτυρίες και στοιχεία φωτίζουν το χρονικό της επίθεσης από το πίτμπουλ που φιλοξενούσε η οικογένεια.
Ο σκύλος κρατείται σε καταφύγιο με εισαγγελική εντολή, ενώ πενταμελής επιτροπή θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για το αν θα θανατωθεί ή θα παραμείνει υπό προστασία. Η τοπική κοινωνία και οι αρχές παραμένουν συγκλονισμένες από την υπόθεση.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο, τηρείται η προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι να συνεδριάσει η αρμόδια πενταμελής επιτροπή από την Πάτρα, που θα αποφασίσει αν το ζώο θα πρέπει να θανατωθεί ή να παραμείνει σε προστατευόμενο χώρο.
Οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι συνελήφθησαν αρχικά για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι μαρτυρίες γειτόνων και προσώπων που γνώριζαν ότι η οικογένεια φρόντιζε συστηματικά αδέσποτα ζώα.
Το σκυλί, σύμφωνα με τον πατέρα, βρισκόταν δεμένο με αλυσίδα στην αυλή του σπιτιού. Ο ίδιος το είχε περιθάλψει πριν από λίγες ημέρες, όταν το βρήκε σε κακή κατάσταση έξω από το σπίτι. «Γι' αυτά τα πράγματα, ευθύνονται οι κυνηγοί που έρχονται γύρω-γύρω από το σπίτι και παρατάνε σκυλιά και καλούν τον έναν, καλούν τον άλλον και πήγα το μάζεψα αυτό το σκυλί, γιατί ήταν ετοιμοθάνατο και μου σκότωσε τον γιο μου», ανέφερε.
Ο πατέρας και η μητέρα του Λίο ανέβαζαν συχνά φωτογραφίες και βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα από τα ζώα που φρόντιζαν, τόσο στο σπίτι τους όσο και στο καταφύγιο που διατηρούσαν. Σε πολλές από αυτές εμφανίζεται και ο μικρός Λίο, ο οποίος μόλις πριν από δέκα ημέρες είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του.
Οι τελευταίες εξελίξεις της έρευναςΟι αρχές εξετάζουν τα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στην επίθεση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πώς το παιδί βρέθηκε στον χώρο όπου ήταν δεμένο το σκυλί. Το πίτμπουλ, το οποίο είχε μεταφερθεί σε καταφύγιο με εντολή εισαγγελέα, αναμένεται από αύριο να τεθεί υπό παρακολούθηση από κτηνίατρο.
Συγκλονίζει η κατάθεση του πατέραΣυγκλονιστική είναι η μαρτυρία του πατέρα του μικρού Λίο, ο οποίος περιγράφει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν τον θανάσιμο τραυματισμό του παιδιού. «Ποιος γονιός δεν λατρεύει τα παιδιά του και δεν είναι η αδυναμία του; Η κόρη μου φώναξε και έτρεξα. Δεν άκουσα κάτι άλλο, ούτε μετά θυμάμαι κάτι άλλο. Τον πήρα αγκαλιά, με κοίταξε, μου χαμογέλασε και απλά έκλεισε τα μάτια του», είπε μιλώντας στο Mega.
Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες γιατρών και οι ιατρικές διαπιστώσειςΙδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες από το ιατρικό προσωπικό που αντίκρισε το παιδί. «Συνάδελφοι, όταν αντίκρισαν το παιδάκι το οποίο το είχε κατασπαράξει στη κυριολεξία το σκυλί με δαγκώματα θανάσιμα στο λαιμό, στο κεφάλι, στο κρανίο… μου είπαν ότι τέτοιο θέαμα δεν είχαν αντικρύσει στη ζωή τους», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, περιγράφοντας τη σοβαρότητα των τραυμάτων.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ΕΚΑΒ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να επαναφέρει το παιδί κατά τη μεταφορά από το χωριό στο νοσοκομείο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. «Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ουσιαστικά νεκρό», σημείωσε. Η μητέρα του 2χρονου παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ.
Παράλληλα, ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου ανέφερε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 4» ότι «υπάρχουν κάποιες ράτσες σκύλων που από τη φύση τους είναι πολύ βίαιες», υποστηρίζοντας ότι τα πίτμπουλ πρέπει να απαγορευτούν ως ζώα συντροφιάς. Η δήλωση αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι η επιθετικότητα των ζώων επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον και οι προηγούμενες εμπειρίες.
Το ιστορικό του σκύλου και τα ερωτήματα των αρχώνΤο πίτμπουλ που επιτέθηκε στο παιδί φέρεται να ήταν αδέσποτο και είχε εμφανιστεί έξω από το σπίτι της οικογένειας λίγες ημέρες πριν. Οι γονείς το είχαν περιθάλψει, όπως έκαναν με πολλά ακόμη ζώα, και το φιλοξενούσαν προσωρινά μέχρι να βρεθεί κάποιος να το υιοθετήσει.
Οι αρχές εξετάζουν το ιστορικό του ζώου, την κατάσταση στην οποία βρέθηκε και τους παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στην επιθετική του αντίδραση.
Οι γιατροί του νοσοκομείου της Ζακύνθου τονίζουν ότι τα τραύματα ήταν εξαιρετικά σοβαρά και πως, παρά τις προσπάθειες, δεν ήταν δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.
Η τοπική κοινωνία εξακολουθεί να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, αναμένοντας το τελικό πόρισμα της αστυνομικής έρευνας και της επιτροπής που θα αποφανθεί για το μέλλον του ζώου.
