Κατηγορούμενος έσπασε τους περιοριστικούς όρους για να πάει σε γάμο στην Αλβανία, αλλά τον πρόδωσε το TikTok και συνελήφθη στη Ρόδο
Υλικό που προδίδει την τοποθεσία του δημοσιεύθηκε σε λογαριασμούς στο TikTok και σε σελίδες εταιρείας διοργάνωσης γάμων στο Facebook
Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του βίαιου ξυλοδαρμού στη Λίνδο της Ρόδου τον Ιούλιο του 2025, καθώς οι αρχές συνέλαβαν τον 31χρονο Αλβανό κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί και ταξίδεψε στην Αλβανία για να παρευρεθεί σε γάμο. Η παρουσία του στο εξωτερικό αποκαλύφθηκε μέσα από δημόσια βίντεο στο TikTok, γεγονός που αποτέλεσε τον καταλύτη για την έκδοση και εκτέλεση εντάλματος προσωρινής κράτησης.
Το σχετικό υλικό δημοσιεύθηκε σε λογαριασμούς στο TikTok και σε σελίδες εταιρείας διοργάνωσης γάμων στο Facebook, καταγράφοντας καθαρά τόπο και χρόνο. Τα βίντεο αυτά έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία ως ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία.
Παράλληλα, στην αίτηση αντικατάστασης των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση —που υπέβαλε το θύμα— παρατίθενται τα ίδια στοιχεία, με ακριβή αναφορά στην τοποθεσία και στα ψηφιακά ίχνη που αποδεικνύουν την παρουσία του 31χρονου στο εξωτερικό.
Η παρουσία του στην Αλβανία θεωρείται ευθεία παραβίαση της δικαστικής διάταξης περί απαγόρευσης εξόδου και υπάγεται στο άρθρο 182 ΠΚ για παραβίαση περιορισμών διαμονής. Σε δικονομικό επίπεδο ενεργοποιείται το άρθρο 296 ΚΠΔ, που προβλέπει αντικατάσταση περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και προπαρασκευαστικών πράξεων φυγής.
Για τον δεύτερο εμπλεκόμενο, 30χρονο Αλβανό, υπάρχουν καταγγελίες ότι απείλησε με αιχμηρά αντικείμενα φίλους του θύματος.
Το θύμα έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, κάνοντας λόγο για σοβαρή σωματική και ψυχική βλάβη.
Η σύλληψη στο ΓεννάδιΟ 31χρονος συνελήφθη στις 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 17:45, σε ανοιχτό χώρο στο Γεννάδι. Το ένταλμα που εκτελέστηκε αφορούσε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοχρησία. Μετά τη σύλληψή του οδηγείται σε κατάστημα κράτησης, όπου θα εκτελεστεί η απόφαση προσωρινής κράτησης.
Τα social media τον πρόδωσανΚαθοριστικό στοιχείο ήταν η τεκμηρίωση ότι ο κατηγορούμενος παραβίασε την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με τη μήνυση του 20χρονου θύματος, ο 31χρονος εμφανίζεται σε δημόσια αναρτημένα βίντεο από γάμο στην Αλβανία, στις 24 Αυγούστου 2025.
Το σχετικό υλικό δημοσιεύθηκε σε λογαριασμούς στο TikTok και σε σελίδες εταιρείας διοργάνωσης γάμων στο Facebook, καταγράφοντας καθαρά τόπο και χρόνο. Τα βίντεο αυτά έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία ως ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία.
Παράλληλα, στην αίτηση αντικατάστασης των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση —που υπέβαλε το θύμα— παρατίθενται τα ίδια στοιχεία, με ακριβή αναφορά στην τοποθεσία και στα ψηφιακά ίχνη που αποδεικνύουν την παρουσία του 31χρονου στο εξωτερικό.
Το νομικό πλαίσιο και η ενεργοποίηση της προσωρινής κράτησηςΣύμφωνα με τη dimokratiki.gr, σε βάρος του 31χρονου είχαν επιβληθεί το καλοκαίρι του 2025 οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τακτικής εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο ΑΤ του τόπου κατοικίας και απαγόρευση προσέγγισης του θύματος σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
Η παρουσία του στην Αλβανία θεωρείται ευθεία παραβίαση της δικαστικής διάταξης περί απαγόρευσης εξόδου και υπάγεται στο άρθρο 182 ΠΚ για παραβίαση περιορισμών διαμονής. Σε δικονομικό επίπεδο ενεργοποιείται το άρθρο 296 ΚΠΔ, που προβλέπει αντικατάσταση περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και προπαρασκευαστικών πράξεων φυγής.
Το ιστορικό της υπόθεσηςΗ υπόθεση ξεκινά από το βίαιο επεισόδιο της 11ης Ιουλίου 2025 έξω από νυχτερινό κέντρο στη Λίνδο. Ο 20χρονος Έλληνας είχε δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο, ακόμη και ενώ ήταν αναίσθητος, με αποτέλεσμα παρεκτοπισμένα κατάγματα στην κάτω γνάθο και άμεση χειρουργική αντιμετώπιση στην Αθήνα.
Για τον δεύτερο εμπλεκόμενο, 30χρονο Αλβανό, υπάρχουν καταγγελίες ότι απείλησε με αιχμηρά αντικείμενα φίλους του θύματος.
Το θύμα έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, κάνοντας λόγο για σοβαρή σωματική και ψυχική βλάβη.
