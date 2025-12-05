Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα
Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα

Αυτή θα είναι η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν τα Χριστούγεννα για τους μαθητές

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα
Τα σχολεία όλης της χώρας ετοιμάζονται να κλείσουν για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να αποχαιρετούν τη σχολική χρονιά για λίγες ημέρες ξεκούρασης και γιορτινής ατμόσφαιρας.

Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κλείσουν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025. Η τελευταία ημέρα μαθημάτων θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, με τα σχολεία να αφιερώνουν την ημέρα σε εορταστικά δρώμενα, χριστουγεννιάτικες γιορτές και θεατρικές παραστάσεις, όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών, οι σχολικές εγκαταστάσεις παραμένουν κλειστές και δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Πότε επιστρέφουν στα σχολεία οι μαθητές

Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Η επανέναρξη μετατίθεται λόγω:

6 Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) – επίσημη αργία

7 Ιανουαρίου – ημέρα κατά την οποία παραδοσιακά τα σχολεία δεν λειτουργούν

Η περίοδος των διακοπών διαρκεί συνολικά 14 ημέρες, προσφέροντας επαρκή χρόνο ανάπαυσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
