Στη Λάρισα το 2ο Winter School με θέμα «Ανάπτυξη, συμπεριφορά & φροντίδα υγείας παιδιών και εφήβων» στις 5 & 6 Δεκεμβρίου
Ένα εντατικό εκπαιδευτικό διήμερο, με στόχο την επιμόρφωση λειτουργών υγείας και εκπαιδευτικών - Μία πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής και του UNESCO GHE/WHO Collaborating Centre
Το 2ο WINTER SCHOOL με θέμα «Ανάπτυξη, συμπεριφορά & φροντίδα υγείας παιδιών και εφήβων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Δεκεμβρίου στη Λάρισα, αποτελεί ένα εντατικό εκπαιδευτικό διήμερο, με στόχο την επιμόρφωση λειτουργών υγείας και εκπαιδευτικών.
Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.) και το UNESCO GHE/WHO Collaborating Centre σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λάρισας, το Π.Μ.Σ. «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και την UNESCO ITE.
Πιο αναλυτικά, θα αναδειχθούν οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην αναπτυξιακή πορεία και στη συμπεριφορική εξέλιξη των νεαρών ηλικιών ενώ στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης των γονέων και η σημασία της ενίσχυσης της θετικής γονεϊκότητας.
Ακολουθούν εισηγήσεις για τη διατροφή παιδιών και εφήβων και τις συχνές παρεκκλίσεις που παρατηρούνται, για τον τρόπο με τον οποίο τα παραμύθια επηρεάζουν τη νευροβιολογική ανάπτυξη των παιδιών και, τέλος, μία σειρά στρατηγικών ενίσχυσης του τρόπου ζωής με στόχο την επίτευξη ευεξίας και wellbeing.
Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, οι εισηγήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν κρίσιμες πτυχές της παιδικής και εφηβικής υγείας.
Συγκεκριμένα, αρχικά γίνεται διερεύνηση της σεξουαλικότητας ως ενός σημαντικού και πολυδιάστατου αναπτυξιακού ταξιδιού. Ακολουθεί συζήτηση για τη χρήση οθονών και τον τρόπο, με τον οποίο επιδρά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι εμπειρίες μαθητών και μαθητριών που έχουν βιώσει σχολικό εκφοβισμό, με έμφαση στον ρόλο των «σημαντικών άλλων» στη διαχείριση και υπέρβαση του φαινομένου.
Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει επίσης επικαιροποιημένη ενημέρωση για τους εμβολιασμούς παιδιών και εφήβων, με έμφαση στη σημασία τους για την πρόληψη σοβαρών ασθενειών.
Ακολουθεί εισήγηση για τη δημιουργική τέχνη και τη συμβολή της στην ψυχική υγεία, ενώ το διήμερο ολοκληρώνεται με το βιωματικό εργαστήριο «Το πάπλωμα της διαφορετικότητας».
Το 2ο WINTER SCHOOL, το οποίο φιλοξενείται στο Hotel Dionisos, φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη, σύγχρονη και επιστημονικά τεκμηριωμένη επιμόρφωση, ενισχύοντας τη γνώση και την πρακτική υποστήριξη όσων εργάζονται δίπλα σε παιδιά και εφήβους, τόσο στο πεδίο της υγείας όσο και της εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα του 2ου 2ο WINTER SCHOOL «Ανάπτυξη, συµπεριφορά & φροντίδα υγείας παιδιών και εφήβων»Παρασκευή 5 Δεκεµβρίου 16.00µ.µ.- 20.00 µµ:
16.00-16.30 Εγγραφές - Χαιρετισµοί
16.30-17.30 Ανάπτυξη και συµπεριφορά παιδιού και εφήβου
17.30-18.00 Εκπαίδευση Γονέων- Ενίσχυση της θετικής Γονεϊκότητας
Μικρό διάλειµµα καφέ
18.30- 19.00 Διατροφή παιδιού και εφήβου και παρεκτροπές
19.00- 19.30 Πώς επιδρούν τα παραµύθια στην νευροβιολογική ανάπτυξη των παιδιών;
19.30- 20.00 Ενίσχυση του τρόπου ζωής (lifestyle) προς την κατάκτηση της ευεξίας (wellbeing)
Ακολουθεί Δεξίωση
Σάββατο 6 Δεκεµβρίου 10.00 π.µ.- 14.00 µµ:
10.00-11.00 Διερευνώντας το συναρπαστικό ταξίδι της σεξουαλικότητας
11.00-12.00 Χρήση οθονών και ανάπτυξη του εγκεφάλου
Μικρό διάλειµµα καφέ
12.00-13.00 Η σχέση µε τους «σηµαντικούς άλλους», µέσα από τις αφηγήσεις µαθητών/τριών που δέχθηκαν σχολικό εκφοβισµό
13.00-13.30 Εµβολιασµοί παιδιών και εφήβων: τα νεότερα και η σηµασία τους στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών
13.30-14.00 Δηµιουργική τέχνη και ψυχική υγεία
14.00-14.30 Βιωµατικό εργαστήριο: «το πάπλωµα της διαφορετικότητας»
14.30-15.00 Κλείσιµο - συζήτηση
Οµιλητές/Επιστηµονική οµάδα
Ελένη Ανδρέου
Καθηγήτρια-Παιδαγωγική Ψυχολογία
Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Πελαγία Γαλάνη
MD, Ειδικευόµενη ιατρός Παιδιατρικής, Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο», MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρική Σχολή- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Ελένη Ζευγαρίδου
Παιδίατρος «Ψυχική υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» MSc
Άννα Κατσάβα
Παιδίατρος MD, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Λάρισας, Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων
Νικόλαος Κοζέης
MSc, PhD1, PhD2, FICO, FEBO, MRCOphth
Χειρουργός Οφθαλµίατρος - Παιδοοφθαλµίατρος
Διευθυντής ‘’Παιδοοφθαλµολογικού Ελλάδος’’
Επισκ. Καθηγητής Οφθ/γίας University Hospitals, Cleveland, Ohio, USA
Επισκ. Καθηγητής Οφθ/γίας Life line Express Academy, Hong Kong, China
Σπύρος Μαζάνης
Παιδίατρος PhD, Συγγραφέας Παραµυθιών και Εκπρόσωπος Τύπου Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων
Βασιλική Μακρυδάκη
Ψυχολόγος MSc, Υπ. Διδάκτωρ/Ακαδηµαϊκή Υπότροφος ΔΕΚΑ
Σταυρούλα Παπαχατζή
Παιδίατρος MRCPH, MSc Candidate «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ - Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ελευθεροεπαγελµατιών Παιδιάτρων
Εβελίνα Πρεβέντη
Ψυχολόγος, MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρική Σχολή- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Νικόλαος Σκεντέρης
Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Γραµµατέας Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)/UNESCO LoI
Άρτεµις Κ. Τσίτσικα
Καθηγήτρια και Εκπρόσωπος UNESCO GHE & WHO Collaborating Centre
Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ- Νοσοκοµείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” Διευθύντρια ΠΜΣ «Στρ. Αναπτυξιακής & Εφηβικής Υγείας» Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)/UNESCO LoI
Συµµετέχουν οι νέοι από το UNESCO GHE Youth Council
