Στη Λάρισα το 2ο Winter School με θέμα «Ανάπτυξη, συμπεριφορά & φροντίδα υγείας παιδιών και εφήβων» στις 5 & 6 Δεκεμβρίου

16.00-16.30 Εγγραφές - Χαιρετισµοί16.30-17.30 Ανάπτυξη και συµπεριφορά παιδιού και εφήβου17.30-18.00 Εκπαίδευση Γονέων- Ενίσχυση της θετικής ΓονεϊκότηταςΜικρό διάλειµµα καφέ18.30- 19.00 Διατροφή παιδιού και εφήβου και παρεκτροπές19.00- 19.30 Πώς επιδρούν τα παραµύθια στην νευροβιολογική ανάπτυξη των παιδιών;19.30- 20.00 Ενίσχυση του τρόπου ζωής (lifestyle) προς την κατάκτηση της ευεξίας (wellbeing)Ακολουθεί Δεξίωση10.00-11.00 Διερευνώντας το συναρπαστικό ταξίδι της σεξουαλικότητας11.00-12.00 Χρήση οθονών και ανάπτυξη του εγκεφάλουΜικρό διάλειµµα καφέ12.00-13.00 Η σχέση µε τους «σηµαντικούς άλλους», µέσα από τις αφηγήσεις µαθητών/τριών που δέχθηκαν σχολικό εκφοβισµό13.00-13.30 Εµβολιασµοί παιδιών και εφήβων: τα νεότερα και η σηµασία τους στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών13.30-14.00 Δηµιουργική τέχνη και ψυχική υγεία14.00-14.30 Βιωµατικό εργαστήριο: «το πάπλωµα της διαφορετικότητας»14.30-15.00 Κλείσιµο - συζήτησηΕλένη ΑνδρέουΚαθηγήτρια-Παιδαγωγική ΨυχολογίαΠαιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου ΘεσσαλίαςΠελαγία ΓαλάνηMD, Ειδικευόµενη ιατρός Παιδιατρικής, Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο», MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρική Σχολή- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο ΑθηνώνΕλένη ΖευγαρίδουΠαιδίατρος «Ψυχική υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων» MScΆννα ΚατσάβαΠαιδίατρος MD, Πρόεδρος Ένωσης Ελευθεροεπαγγελµατιών Παιδιάτρων Λάρισας, Μέλος ΔΣ Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελµατιών ΠαιδιάτρωνΝικόλαος ΚοζέηςMSc, PhD1, PhD2, FICO, FEBO, MRCOphthΧειρουργός Οφθαλµίατρος - ΠαιδοοφθαλµίατροςΔιευθυντής ‘’Παιδοοφθαλµολογικού Ελλάδος’’Επισκ. Καθηγητής Οφθ/γίας University Hospitals, Cleveland, Ohio, USAΕπισκ. Καθηγητής Οφθ/γίας Life line Express Academy, Hong Kong, ChinaΣπύρος ΜαζάνηςΠαιδίατρος PhD, Συγγραφέας Παραµυθιών και Εκπρόσωπος Τύπου Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελµατιών ΠαιδιάτρωνΒασιλική ΜακρυδάκηΨυχολόγος MSc, Υπ. Διδάκτωρ/Ακαδηµαϊκή Υπότροφος ΔΕΚΑΣταυρούλα ΠαπαχατζήΠαιδίατρος MRCPH, MSc Candidate «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ - Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ελευθεροεπαγελµατιών ΠαιδιάτρωνΕβελίνα ΠρεβέντηΨυχολόγος, MSc «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» Ιατρική Σχολή- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο ΑθηνώνΝικόλαος ΣκεντέρηςΑναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Γραµµατέας Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)/UNESCO LoIΆρτεµις Κ. ΤσίτσικαΚαθηγήτρια και Εκπρόσωπος UNESCO GHE & WHO Collaborating CentreΑν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α. Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ- Νοσοκοµείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” Διευθύντρια ΠΜΣ «Στρ. Αναπτυξιακής & Εφηβικής Υγείας» Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.)/UNESCO LoIΣυµµετέχουν οι νέοι από το UNESCO GHE Youth Council