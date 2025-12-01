Ο Χριστοδουλίδης σκοπεύει να καλέσει Ερντογάν και Φιντάν στην Κύπρο - «Εναπόκειται στην Άγκυρα αν θα δεχθεί»

Μεταναστευτικό και Ουκρανία στο επίκεντρο της ατζέντας

Στεγαστική κρίση και ανάγκη για ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο

Την ίδια στιγμή, τόσο ο ίδιος όσο και η κα. Μέτσολα επανέλαβαν ότι το Κυπριακό παραμένει ευρωπαϊκό πρόβλημα, με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπογραμμίζει τη στήριξη του Σώματος σε κάθε προσπάθεια επανέναρξης διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.Στη συζήτηση κυριάρχησε το μεταναστευτικό, με τη Λευκωσία να υπενθυμίζει ότι η Κύπρος εξακολουθεί να είναι αναλογικά από τα πιο επιβαρυμένα κράτη μέλη σε αφίξεις αιτητών ασύλου, ιδιαίτερα μέσω της πράσινης γραμμής. Η Ρ. Μέτσολα αναφέρθηκε στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση και σε μεγαλύτερη έμπρακτη αλληλεγγύη προς τα κράτη πρώτης γραμμής.Κεντρική θέση είχε και η Ουκρανία. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επανέλαβε ότι η στήριξη προς το Κίεβο παραμένει αδιαπραγμάτευτη, παραπέμποντας και στο γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο διατηρεί μόνιμη παρουσία στο Κίεβο και πιέζει για συνέχιση της στρατιωτικής, οικονομικής και πολιτικής βοήθειας.Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, από την πλευρά του, ανέδειξε την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ως κρίσιμο εργαλείο για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας αλλά και των νέων προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η άμυνα και η κοινωνική συνοχή, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στους εθνικούς προϋπολογισμούς.Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο ζήτημα της στέγασης, αναγνωρίζοντας ότι η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε πανευρωπαϊκό πρόβλημα που τροφοδοτεί κοινωνική δυσαρέσκεια και ενισχύει ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Συμφώνησαν ότι το σχέδιο που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να περιλαμβάνει απτές λύσεις και να συνοδεύεται από συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την εκτόξευση των ενοικίων και την έλλειψη προσιτής κατοικίας.Η Κομισιόν ετοιμάζει το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο και στοχεύει στη δημιουργία πανευρωπαϊκής επενδυτικής πλατφόρμας για προσιτή και βιώσιμη κατοικία, στην κινητοποίηση επιπλέον κεφαλαίων και στη διευκόλυνση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.Η Λευκωσία επιχειρεί να φέρει το ζήτημα στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, επιδιώκοντας να συνδέσει την ευρωπαϊκή απάντηση στη στεγαστική κρίση με τα εργαλεία της συνοχής και της πράσινης μετάβασης, ώστε να υπάρξει πραγματικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών.