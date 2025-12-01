Εορταστικό ωράριο 2025: Τρεις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα, τι θα ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Το εορταστικό ωράριο της Αθήνας

Το εορταστικό ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς

Όπως υπενθυμίζεται, οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και κάθε κατάστημα μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά του, αρκεί να τηρεί τα όρια που ορίζει η νομοθεσία (Δευτέρα–Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00).Το προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα της Αθήνας ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 και διαμορφώνεται ως εξής:Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑΠαρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑΣάββατο 27/12/2025 09:00-18:00Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑΠαρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.Το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς να ισχύσει κατά την γιορτινή περίοδο, από Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, είναι το ακόλουθο:Πέμπτη 11/12 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Παρασκευή12/12 :9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.Σάββατο 13/12:9.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.Κυριακή 14/12 :11.00 π.μ. - 4.00 μ.μ.Δευτέρα 15/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τρίτη 16/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τετάρτη 17/12 :9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Πέμπτη 18/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Παρασκευή 19/12:9.00 π.μ.-9.00 μ.μ.Σάββατο 20/12 :9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.Κυριακή 21/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.Δευτέρα 22/12:9.00 π.μ -9.00 μ.μ.Τρίτη 23/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τετάρτη 24/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.(Παραμονή Χριστουγέννων)Πέμπτη 25/12: ΚΛΕΙΣΤΑΠαρασκευή 26/12: ΚΛΕΙΣΤΑΣάββατο 27/12: 9.00 π.μ.-6.00 μ.μ.Κυριακή 28/12:11.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.Δευτέρα 29/12: 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τρίτη 30/12 : 9.00 π.μ. - 9.00 μ.μ.Τετάρτη 31/12 : 9.00 π.μ. - 6.00 μ.μ.(Παραμονή Πρωτοχρονιάς)Πέμπτη 1/1 : ΚλειστάΠαρασκευή 2/1 : Κλειστά.