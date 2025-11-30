Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα - Πύργος»

- 2 μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης στα Τσουκαλαίικα- τα κτήρια διοίκησης και διοδίων στα Καμίνια.Προχωρά παράλληλα η κατασκευή στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2026. Επίσης οι συνδετήριες οδοί Αμαλιάδας και Κυλλήνης αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου.Συνδέει τρεις Περιφέρειες -Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας- και την Πρωτεύουσα της χώρας με τη σημαντικότερη πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη, το λιμάνι της Πάτρας.Η Ολυμπία Οδός από τον Μάρτιο του 2022 πέρασε σε μια νέα εποχή, αφού τότε ξεκίνησε η κατασκευή του νέου τμήματος που θα φέρει πιο κοντά την Αθήνα με τον Πύργο και με έναν από τους σημαντικότερους τόπους της Ιστορίας, την Αρχαία Ολυμπία.Η ολοκλήρωσή της Πατρών-Πύργου θα προκαλέσει μια σειρά ευεργετικών επιδράσεων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη ολόκληρης της Δυτικής Πελοποννήσου.Ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα έρθει να δώσει στην περιοχή την ευκολία της οδικής πρόσβασης και σε ολόκληρη την περιφέρεια τη δυνατότητα να αναδιατάξει το τουριστικό και το αναπτυξιακό περιβάλλον της με βιώσιμες δραστηριότητες οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.Εξάλλου η δημιουργία της Ολυμπίας Οδού έχει συμβάλλει καταλυτικά στη μείωση των ατυχημάτων σε ένα δρόμο που επί χρόνια χαρακτηριζόταν «καρμανιόλα».Συγκεκριμένα η κατασκευή του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας μείωσε κατακόρυφα τον αριθμό των ατυχημάτων συνολικά αλλά κυρίως τα θανατηφόρα ατυχήματα, προσφέροντας ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης για τους οδηγούς και τους επιβάτες.Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα περίπου 11 συμβάντα την ημέρα που αντιμετωπίζουν οι ομάδες οδικής ασφάλειας στα 65 χλμ. της Πατρών- Πύργου, τα μισά αφορούν ακινητοποιημένα οχήματα.