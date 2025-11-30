Ωράριο καταστημάτων σήμερα (30/11): Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά

Η τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου είναι μία από τις τέσσερις μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων