Ωράριο καταστημάτων σήμερα (30/11): Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά

Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει αρχίσει να κινείται η αγορά, με τα εμπορικά καταστήματα
να είναι ανοιχτά
την σήμερα, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, ενώ μετά την Black Friday έρχεται η Cyber Monday (1/12).
Αυτή η Κυριακή 30 Νοεμβρίου είναι μία από τις τέσσερις μέχρι το τέλος του 2025, που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ώστε οι καταναλωτές να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.
Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά σε κεντρικά σημεία και τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να έχουν διευρυμένο ωράριο
, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.
Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Ποια θα είναι ανοιχτά
Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ
, ορισμένα εξ αυτών θα λειτουργήσουν σήμερα, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου.
Ειδικότερα, τα LIDL και τα MyMarket θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ από τις 11:00 έως τις 20:00 θα λειτουργήσουν τα Market In
Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν αποφασίσει να απέχουν, κάτι που θα ισχύει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.
Για τον Σκλαβενίτη, εξαιρείται το σούπερ μάρκετ στο Smart Park στα Σπάτα που θα είναι ανοιχτό από τις 11:00 έως τις 20:00.
Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν επίσης αρκετά τοπικά σούπερ μάρκετ, όπως Bazaar, OK! Market, καθώς και καταστήματα franchise των MyMarket και ΑΒ Βασιλόπουλος.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το πρόγραμμα των περιόδων προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη:
14 Δεκεμβρίου 2025
21 Δεκεμβρίου 2025
28 Δεκεμβρίου 2025
