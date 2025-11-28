Αλβανοί γιόρτασαν στο Σύνταγμα την ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας τους

Την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας τους με συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, γιόρτασαν απόψευπήκοοι που ζουν στην πατρίδα μας.Πρόκειται για την ημέρα, που είναι γνωστή και ως γιορτή της σημαίας, κατά την οποία τιμάται η ανεξαρτησία της γειτονικής χώρας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ανεξάρτητη Αλβανία ανακηρύχθηκε στον Αυλώνα στις 28 Νοεμβρίου του 1912.Με αφορμή το γεγονός αυτό, εκατοντάδες Αλβανοί, πολλοί από αυτούς μαζί με τα παιδιά τους, κρατώντας σημαίες της Αλβανίας συγκεντρώθηκαν και φέτος στην πλατεία Συντάγματος.