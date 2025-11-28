Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Αλβανοί γιόρτασαν στο Σύνταγμα την ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας τους
Η Ανεξάρτητη Αλβανία ανακηρύχθηκε στον Αυλώνα στις 28 Νοεμβρίου του 1912
Την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας τους με συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, γιόρτασαν απόψε Αλβανοί υπήκοοι που ζουν στην πατρίδα μας.
Πρόκειται για την ημέρα, που είναι γνωστή και ως γιορτή της σημαίας, κατά την οποία τιμάται η ανεξαρτησία της γειτονικής χώρας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ανεξάρτητη Αλβανία ανακηρύχθηκε στον Αυλώνα στις 28 Νοεμβρίου του 1912.
Με αφορμή το γεγονός αυτό, εκατοντάδες Αλβανοί, πολλοί από αυτούς μαζί με τα παιδιά τους, κρατώντας σημαίες της Αλβανίας συγκεντρώθηκαν και φέτος στην πλατεία Συντάγματος.
