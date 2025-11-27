Το πρώτο αποστολικό ταξίδι του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ - Μήνυμα ενότητας από την Άγκυρα έως τον Λίβανο
Πρόκειται για ένα ταξίδι ήδη φορτισμένο με ιστορική σημασία: συνδυάζει τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας
Αυτή την ώρα, έχει ήδη φτάσει στην Τουρκία ενώ έως τις 2 Δεκεμβρίου, που θα διαρκέσει η επίσκεψή του, θα μεταβεί και στον Λίβανο. Πρόκειται για ένα ταξίδι ήδη φορτισμένο με ιστορική σημασία: συνδυάζει τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας με το επίκαιρο μήνυμα της ειρήνης σε μια περιοχή που εξακολουθεί να δοκιμάζεται από συγκρούσεις.
Λίγο μετά την απογείωση, ο Αμερικανός Ποντίφικας εμφανίστηκε πίσω από τις κουρτίνες του αεροσκάφους χαμογελαστός, απευθύνοντας ένα φιλικό, σχεδόν οικογενειακό μήνυμα προς τους περισσότερους από 80 δημοσιογράφους.
Χαμόγελα, ευχές και προσωπικές στιγμές στο αεροσκάφος
«Καλημέρα στους Αμερικανούς! Happy Thanksgiving!», είπε χαριτολογώντας. Αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του Τύπου για την υπηρεσία τους «προς το Βατικανό, τη Σύναξη και τον κόσμο», μίλησε με σαφήνεια για τον στόχο αυτού του ταξιδιού: «Η συγκεκριμένη επίσκεψη έχει πρωτίστως το νόημα της ενότητας. Αναδεικνύει την αλήθεια και την αρμονία που ο κόσμος χρειάζεται».
Παρά το γεγονός ότι ως Ηγούμενος των Αυγουστινιανών είχε ταξιδέψει εκτενώς, είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται τόσο την Τουρκία όσο και τον Λίβανο. «Η παρουσία μας σε αυτές τις χώρες μπορεί να διακηρύξει πόσο αναγκαία είναι η ειρήνη και να ενθαρρύνει τον κόσμο να αναζητήσει μεγαλύτερη ενότητα και αδελφοσύνη», σημείωσε.
Η ατμόσφαιρα στο αεροσκάφος ήταν ζωηρή, γεμάτη χαμόγελα και αυθορμητισμό. Δημοσιογράφοι του πρόσφεραν δώρα: μια baseball bat οικογενειακής αξίας, μια κολοκυθόπιτα για την Ημέρα των Ευχαριστιών, φωτογραφικά κολάζ από τα χρόνια της ιεραποστολής του, ακόμη και τις αγαπημένες κάλτσες των Chicago White Sox. Ο Πάπας ανταποκρίθηκε προσωπικά σε όλους, ανταλλάσσοντας χειραψίες, αστεία και σύντομες συνομιλίες.
Συγκινητική ήταν η προσφορά της Ισπανίδας δημοσιογράφου Eva Fernández: μια επιστολή ενός 15χρονου ασθενούς με επιθετικό λέμφωμα, τον οποίο έχει επισκεφθεί ο Πάπας, καθώς και το οικογενειακό οικόσημο των προγόνων της. Από την Ουκρανία έφτασε ένα ευχαριστήριο έγγραφο για τη βοήθεια προς τον δοκιμαζόμενο λαό, ενώ σε δημοσιογράφο αλγερινής καταγωγής ο Ποντίφικας εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί κάποτε και την Αλγερία.
Στις 12:22 το μεσημέρι, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Esenboğa της Άγκυρας. Ο Πάπας έγινε δεκτός με επίσημη τελετή.
Άφιξη στην Άγκυρα και το ξεκίνημα μιας ιστορικής διαδρομής
Η πρώτη του στάση ήταν το Μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, θεμελιωτή της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, αναμενόταν να συναντήσει τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και να απευθύνει ομιλία σε πολιτειακούς και κοινωνικούς εκπροσώπους, πριν συνεχίσει αργότερα την ημέρα για την Κωνσταντινούπολη.
Το σύνθημα της επίσκεψης στην Τουρκία είναι «Ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα» — μια αναφορά στο κοινό χριστιανικό θεμέλιο που, όπως υπογραμμίζει συνεχώς ο Ποντίφικας, μπορεί να αποτελέσει βάση για διάλογο, συνεργασία και συμφιλίωση.
Η επίσκεψη στην Τουρκία έχει μία βαθιά εκκλησιαστική διάσταση. Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού, θα αποτελέσει η μετάβαση στη Νίκαια —με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και αντιπροσωπείες Προτεσταντών. Μαζί θα τιμήσουν τα 1.700 χρόνια από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία διαμόρφωσε το Σύμβολο της Πίστεως, κοινό κείμενο όλων των χριστιανών πριν από το Μεγάλο Σχίσμα.
Σε αναζήτηση ενότητας: Νίκαια, Πατριαρχείο, ο κοινός εορτασμός του Πάσχα
Ο Πάπας Λέων εξήγησε σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό–Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η επίσκεψη βασίζεται στην πεποίθηση πως η ενότητα των Χριστιανών μπορεί να γίνει «πηγή ειρήνης για τον κόσμο». Ο Ποντίφικας μίλησε για την πρόσφατη αποστολική επιστολή In Unitate Fidei, που υπογραμμίζει την ανάγκη κοινής πορείας, αλλά και για τη φιλική σχέση του με τον Πατριάρχη.
Ιταλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η επίσκεψη μπορεί να φέρει «ένα νέο κομμάτι στο μωσαϊκό της ενότητας». Μεταξύ των πιθανών καρπών, η συζήτηση για κοινή ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα από Καθολικούς και Ορθοδόξους — ένα θέμα που επί αιώνες συμβολίζει τον διχασμό.
Στην Κωνσταντινούπολη, ο Πάπας θα συνεχίσει το πρόγραμμά του στο Φανάρι, τιμώντας τη Θρονική Εορτή του Αγίου Ανδρέα, του ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.
Αν η ενότητα είναι το πρώτο θεματικό σκέλος του ταξιδιού, η ειρήνη είναι το δεύτερο. Όπως σημειώνουν παρατηρητές, το ταξίδι του Πάπα σχηματίζει μια «γεωγραφική σύνθεση» των δύο βασικών αξόνων του νέου ποντίφικα: ενότητα και ειρηνική συνύπαρξη.
Η ειρηνευτική διάσταση: από την Κωνσταντινούπολη στον πληγωμένο Λίβανο
Μετά την Τουρκία, ο Πάπας θα μεταβεί στον Λίβανο, μια χώρα που εδώ και δεκαετίες βυθίζεται επανειλημμένα στη δίνη συγκρούσεων. Οι πρόσφατοι βομβαρδισμοί στα νότια της χώρας, οι εντάσεις με το Ισραήλ και οι ανθρωπιστικές κρίσεις καθιστούν την επίσκεψη μια οδυνηρή αλλά αναγκαία παρουσία.
Στο Λίβανο ο Ποντίφικας επιθυμεί να φέρει «μια άοπλη μαρτυρία», όπως ο ίδιος λέει, ενάντια στην «υποτιθέμενη αναπόφευκτη λογική του πολέμου». Θα συναντήσει τις τοπικές χριστιανικές κοινότητες, πολλές από τις οποίες αντιμετωπίζουν το δίλημμα της μετανάστευσης λόγω ανασφάλειας. Ο Πάπας θέλει να τους ενθαρρύνει να παραμείνουν στα ιστορικά τους εδάφη και να συνεχίσουν τον διάλογο με τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες.
Οι πρώτες αποστολικές περιοδείες ενός Πάπα συχνά καθορίζουν τη φυσιογνωμία της διαδρομής τους ως Ποντίφικες. Από το ιστορικό ταξίδι του Παύλου ΣΤ΄ στους Αγίους Τόπους το 1964, μέχρι την επίσκεψη του Ιωάννη Παύλου Β΄ στο Μεξικό ή του Φραγκίσκου στη Βραζιλία για την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, κάθε πρώτη περιοδεία άφησε ανεξίτηλο στίγμα.
Ιστορικό αποτύπωμα ενός πρώτου ταξιδιού
Για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, η μετάβαση σε δύο χώρες-σταυροδρόμια πολιτισμών και θρησκειών, σε μια στιγμή ευαίσθητη για την παγκόσμια ειρήνη, αποτελεί ισχυρή δήλωση προθέσεων.
«Η ενότητα», είχε γράψει πρόσφατα, «προσφέρει ένα μοντέλο πραγματικής αρμονίας μέσα στη νόμιμη ποικιλομορφία». Και η ειρήνη, την οποία ευαγγελίζεται με τον πρώτο λόγο του Αναστημένου Χριστού —«Ειρήνη σε όλους σας»— παραμένει το επίκεντρο της οικουμενικής του μαρτυρίας.
Το ταξίδι στην Τουρκία και στον Λίβανο δεν είναι απλώς μια τελετουργική επίσκεψη. Για τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσει στους Χριστιανούς τον κοινό τους πυρήνα, να αναζωπυρώσει τον οικουμενικό διάλογο και να απευθύνει μια φωνή αντίστασης στη λογική του πολέμου. Πάνω από όλα, είναι μια πρόσκληση σε μια παγκόσμια κοινωνία διχασμένη και κουρασμένη: την πρόσκληση να αναζητήσει εκ νέου την ενότητα και την ειρήνη ως ουσιαστικά - και όχι ουτοπικά - ιδανικά.
Ένα ταξίδι που ίσως σηματοδοτήσει μια νέα εποχή
