Δωρεάν ρεύμα, αναπάντεχα κάθε μέρα!

Το ΗΡΩΝ Happy Hour μάς εισάγει στην εποχή της ευφυούς κατανάλωσης, και το μόνο που χρειάζεται είναι η παρουσία έξυπνου μετρητή στην παροχή.
Ποια είναι η κατάλληλη ώρα για να φύγω το πρωί από το σπίτι και να μην πέσω στην κίνηση; Να πάω νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο σουπερμάρκετ ή καλύτερα να πάω στη λαϊκή; Να της πω ότι μου αρέσει ή δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή; Να του πω να βγούμε ή να το αφήσω για αργότερα;
Κάθε μέρα κάνουμε δεκάδες σκέψεις ψάχνοντας τον κατάλληλο χρόνο, τη σωστή στιγμή για μια κίνηση, είτε αφορά την καθημερινότητά μας είτε κάτι που μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή.
Τουλάχιστον στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι πια πολύ πιο εύκολο και απλό να επιλέξεις τον κατάλληλο χρόνο. Δεν χρειάζονται μαντικές ικανότητες ούτε καμία γνώση του πώς λειτουργεί η αγορά ενέργειας. Τα έχει αναλάβει όλα ο ΗΡΩΝ, με ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει πολλές καινοτομίες και από πλευράς σχεδιασμού είναι μοναδικό στην ελληνική αγορά.
Το ΗΡΩΝ Happy Hour μάς εισάγει στην εποχή της ευφυούς κατανάλωσης, και το μόνο που χρειάζεται είναι η παρουσία έξυπνου μετρητή στην παροχή. Τις ώρες που η παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ υψηλή, ο ΗΡΩΝ μάς δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθούμε και να απολαμβάνουμε 3 συνεχόμενες ώρες, κάθε μέρα, ρεύμα με μηδενική χρέωση προμήθειας.
Μια πολύ απλή ερώτηση, βέβαια, είναι πώς θα γνωρίζει ο καταναλωτής (δηλαδή εσείς και εμείς) το 3ωρο, κάθε μέρα, κατά το οποίο θα ισχύει η μηδενική χρέωση προμήθειας. Το smartphone εδώ είναι ο πιστός μας βοηθός, καθώς μέσα από την εφαρμογή EnergiQ by ΗΡΩΝ λαμβάνουμε κάθε απόγευμα, ειδοποίηση για τις 3 συνεχόμενες ώρες μηδενικής χρέωσης προμήθειας ρεύματος της επόμενης ημέρας, ώστε να προγραμματίσουμε τη χρήση των πιο ενεργοβόρων συσκευών του σπιτιού, όπως, ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, το πλυντήριο, ο φούρνος, το κλιματιστικό ή η μονάδα φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Για όσους προτιμούν τον υπολογιστή, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://heron.gr/energy/electricity/gia-to-spiti/happy-hour-home/ και να λάβουν τη σχετική πληροφόρηση.
Ωραία, θα πείτε, όμως τι γίνεται αν η παροχή μας εξυπηρετείται από συμβατικό, μη τηλεμετρούμενο, μετρητή; Πιστός στη φιλοσοφία του, να προσφέρει αναπάντεχες λύσεις, ο ΗΡΩΝ προσφέρει το πρόγραμμα Happy Hour For All, το οποίο δίνει μηδενική Χρέωση Προμήθειας ημερησίως για την κατανάλωση εντός του διαστήματος των συγκεκριμένων 3 ωρών, η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της Χρέωσης Προμήθειας ανά μήνα που θα προκύπτει από τις χρεώσεις προμήθειας ανά ώρα σταθμισμένες με την Μέση Ωριαία Κατανάλωση ανά ημερολογιακό μήνα των Μετρητών ΧΤ του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όταν ο μη τηλεμετρούμενος μετρητής αντικατασταθεί με έξυπνο (ψηφιακό) μετρητή, ο ΗΡΩΝ αναλαμβάνει να ενεργοποιήσει αυτόματα το Πρόγραμμα Happy Hour για έξυπνους μετρητές.
Το Πρόγραμμα ΗΡΩΝ Happy Hour προσφέρεται χωρίς μηνιαίο πάγιο και είναι διαθέσιμο τόσο σε οικιακούς πελάτες όσο και σε επιχειρήσεις.
Η εξασφάλιση του ΗΡΩΝΑ προς τους καταναλωτές τουλάχιστον 3 συνεχόμενων ωρών μηδενικής προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα, είναι μια ακόμα απόδειξη της ολοκληρωμένης στρατηγικής του ΗΡΩΝΑ και της συνεχούς στόχευσής του για αναπάντεχες και αποδοτικές λύσεις ενέργειας!
