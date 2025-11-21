Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Διευθυντής στα Μέγαρα έστειλε στην αστυνομία μαθητές του 15μελους που έκαναν κατάληψη - «Απαράδεκτος» λέει η Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής
«Οι μαθητές δεν προκάλεσαν κάποια ζημιά, δεν εισήλθαν καν στον εσωτερικό του σχολείου αλλά παρέμειναν στην εξωτερική του είσοδο» αναφέρεται στην ανακοίνωση
Ανακοίνωση-καταγγελία σε βάρος του διευθυντή του ΕΠΑΛ στα Μέγαρα εξέδωσε η Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής κατηγορώντας τον ότι έστειλε στην αστυνομία μαθητές από το 15μελες του σχολείου και απειλούσε να υποβάλει μήνυση σε βάρος τους επειδή έκαναν κατάληψη.
Κάτω τα χέρια από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των μαθητών!
Η αστυνομία δεν έχει κανένα ρόλο στην καταστολή των αγώνων των μαθητών!
Η ανακοίνωση της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής ΑττικήςΤο ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής καταγγέλλει την ενέργεια του Διευθυντή του ΕΠΑΛ Μεγάρων, Θεοδοσίου Γ., να οδηγήσει μαθητές του 15μελούς του σχολείου στην αστυνομία και να απειλεί να καταθέσει μήνυση εναντίον τους, επειδή το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη! Έφτασε δε στο σημείο να προσαγάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στο αστυνομικό τμήμα (από όπου και αφέθηκαν ελεύθεροι) και να απειλεί τηλεφωνικά μαθητές και γονείς ότι την Πέμπτη θα πρέπει να μεταβούν στον εισαγγελέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι οι αστυνομικοί όταν διαπίστωσαν ότι δεν έχει προκληθεί απολύτως καμία ζημιά απορούσαν με τη στάση του Διευθυντή!
Κάτω τα χέρια από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των μαθητών!
Η αστυνομία δεν έχει κανένα ρόλο στην καταστολή των αγώνων των μαθητών!
Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ Μεγάρων να σταματήσει να συμπεριφέρεται αυταρχικά!
