«ΜΠΕΣ ΣΤΟ TREND»: Πού θα ανακαλύψουμε νέες τάσεις και θα εκφράσουμε το προσωπικό μας στυλ

Το ραντεβού του Trendyol με την ελληνική αγορά δόθηκε τη σωστή στιγμή, την ώρα που το καταναλωτικό κοινό χρειαζόταν μια πλατφόρμα αγορών με μεγάλη ποικιλία σε διάφορα είδη, άμεση παράδοση, και ευκολία στη χρήση.Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου διεθνώς, προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία shopping και στη χώρα μας, με έναν τρόπο άμεσο και καθημερινό. Με μια ευφάνταστη καμπάνια που στηρίζεται σε δυνατή ενέργεια και ρυθμό απευθύνει μια ξεκάθαρη πρόσκληση προς όλους μας: «ΜΠΕΣ ΣΤΟ TREND». Αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο το Trendyol μπαίνει στη ζωή μας, ως ο απόλυτος προορισμός online αγορών που μιλάει τη γλώσσα του σήμερα.Για να μας συστήσει αυτόν τον κόσμο, το Trendyol επέλεξε την Έλενα Παπαρίζου, μια από τις πιο αγαπημένες μουσικές προσωπικότητες της χώρας. Στην καμπάνια εμφανίζεται με τη χαρακτηριστική της ζωντάνια και άνεση, να στήνει μια πρωτότυπη συνάντηση με το κοινό. Η μουσική δίνει τον τόνο με μια νέα παιχνιδιάρικη εκδοχή του «Mambo», ερμηνευμένη από την ίδια, με στίχους προσαρμοσμένους στην εμπειρία του Trendyol. Ένα βίντεο με pop αισθητική, για το τι σημαίνει να ψωνίζεις σήμερα με τρόπο απλό, ευχάριστο και δημιουργικό.Η πλατφόρμα προσφέρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων για κάθε πτυχή της καθημερινότητας - από ρούχα και παπούτσια επώνυμων brands μέχρι προϊόντα ομορφιάς, είδη σπιτιού, παιδικά και παιχνίδια - σε προσιτές τιμές. Η πλοήγηση είναι εύκολη, σχεδιασμένη για να βρίσκουμε γρήγορα ό,τι θέλουμε χωρίς να χανόμαστε, ενώ οι τρόποι πληρωμής είναι ευέλικτοι ώστε οι αγορές να ολοκληρώνονται χωρίς εμπόδια. Επιπλέον, όσοι κατεβάζουν για πρώτη φορά την εφαρμογή έχουν 30% έκπτωση στην αρχική παραγγελία, σαν ένα θερμό καλωσόρισμα που συνοδεύεται από πραγματικό όφελος.Η καμπάνια, σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, digital και outdoor επικοινωνία, με την εικόνα της Παπαρίζου και το μουσικό παιχνίδι με το «Mambo» μας καλούν σε μια νέα εμπειρία: η έκφραση του προσωπικού στυλ γίνεται ένα ευρηματικό παιχνίδι σε μια πλατφόρμα που, παίζοντας με τη λέξη «trend», υπόσχεται να ανοίξει δρόμους για όποιον θέλει να πειραματιστεί, να ανακαλύψει και να κάνει το online shopping κομμάτι της δικής του καθημερινής ιστορίας.