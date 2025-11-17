Συνελήφθη 74χρονος που παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 48χρονη στο Κιλκίς
ΕΛΛΑΔΑ
Συνελήφθη 74χρονος που παρέσυρε, τραυμάτισε και εγκατέλειψε 48χρονη στο Κιλκίς

Στράτος Λούβαρης
Ένας 74χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ στο Κιλκίς, καθώς το απόγευμα της ίδιας μέρας, παρέσυρε και τραυμάτισε 48χρονη πεζή με το αυτοκίνητό του και αμέσως μετά την εγκατέλειψε.

Οι αστυνομικές Αρχές κινήθηκαν άμεσα για τον εντοπισμό του.

Ο 74χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη. Σε έλεγχο αλκοτέστ που του πραγματοποιήθηκε, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το τροχαίο ατύχημα και την εγκατάλειψη, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Η 48χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Κιλκίς, όπου της παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Στράτος Λούβαρης
