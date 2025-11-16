Το Καστελλόριζο αποκτά σύγχρονο χωρικό σχεδιασμό στρατηγικής σημασίας

Θωράκιση των ακριτικών νησιών μας με ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και πρόβλεψη έργων υποδομής

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κωνσταντίνος Δοξιάδης», το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, παρουσιάστηκαν στο Καστελλόριζο τα εναλλακτικά σενάρια του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) του Δήμου Μεγίστης.Ο αρμόδιος υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε σχετικά: «Η Μεγίστη, το Καστελλόριζο, δεν είναι ένας συνηθισμένος νησιωτικός δήμος και ο πολεοδομικός του σχεδιασμός μέσα από το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο δεν είναι απλά ένα από τα 831, συνολικά, Τοπικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια που εξελίσσουμε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων "Κωνσταντίνος Δοξιάδης". Το ΤΠΣ του Δήμου Μεγίστης ενέχει ευαίσθητο εθνικό χαρακτήρα με βαρύνουσα γεωστρατηγική σημασία, διότι αφορά στο ακριτικό νησιωτικό σύμπλεγμα του ανατολικότερου άκρου της πατρίδας μας, εκεί όπου η τοπική κοινωνία κρατά ζωντανή την ελληνική παρουσία σε έναν τόπο με υψηλής αξίας φυσικό και πολιτιστικό πλούτο. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεχίζει με συνέπεια, ταχύτητα και θεσμική ευθύνη την εφαρμογή του προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων "Κωνσταντίνος Δοξιάδης" που αλλάζει οριστικά τον χάρτη του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα».Η εκπόνηση του ΤΠΣ Δήμου Μεγίστης αποτελεί προτεραιότητα εθνικού χαρακτήρα, καθώς το νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης-Ρω-Στρογγύλης, συνιστά το ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας, με κρίσιμο ρόλο για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, η περιοχή συγκεντρώνει υψηλής αξίας περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους που απαιτούν οργανωμένο, σύγχρονο και θεσμικά συνεκτικό σχεδιασμό.Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το ΤΠΣ του Δήμου Μεγίστης που θα καθορίσει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης του νησιωτικού συμπλέγματος, διαμορφώνεται από τους εξής 12 στρατηγικούς στόχους:Την ανάδειξη της ταυτότητας του συμπλέγματος της Μεγίστης και του εθνικού ρόλου του ως «φανοστάτη» της ελληνικής και ευρωπαϊκής επικράτειας.Την οργάνωση και ενίσχυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του δήμου με περιορισμό της μονομερούς εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από τον τουρισμό.Την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα με γεωργικές καλλιέργειες χαμηλών αρδευτικών αναγκών.Την προώθηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον αγροτοδιατροφικό τομέα.Την προώθηση του ήπιου, θεματικού τουρισμού.Τη διαφύλαξη, ανάδειξη και διαχείριση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.Την οριοθέτηση του οικισμού Μεγίστης, την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των κοινοχρήστων χώρων.