Ενισχυμένο σχέδιο αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά από σήμερα στην Αττική
Το πρόγραμμα προβλέπει 24ωρη παρουσία της Αστυνομίας, στοχευμένες επιχειρήσεις και ενημέρωση των κατοίκων για κοινωνικές υπηρεσίες
Από σήμερα ξεκινά η εφαρμογή του νέου επιχειρησιακού σχεδίου αστυνόμευσης στους καταυλισμούς Ρομά της Αττικής, με πρώτους τους οικισμούς στις Αχαρνές, τη Φυλή, τον Ασπρόπυργο και τα Μέγαρα, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν αντίστοιχες δράσεις σε Κορωπί, Παλλήνη-Γέρακα, Χαλάνδρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Σαλαμίνα.
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θέτει σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά, με στόχο την πρόληψη παραβατικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις γύρω περιοχές. Σύμφωνα με την παρουσίαση του αρμόδιου υπουργού, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το σχέδιο βασίζεται σε τέσσερις άξονες:
Συνεχή 24ωρη παρουσία δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. εντός των οικισμών, προληπτικούς ελέγχους σε οχήματα, πρόσωπα και κατοικίες με έμφαση σε ναρκωτικά, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και στοχευμένες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση επεισοδίων βίας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών. Παράλληλα, περιλαμβάνεται μέριμνα για την προστασία ευάλωτων ατόμων και διαρκής ενημέρωση των κατοίκων για θέματα που αφορούν κοινωνικές υπηρεσίες, διοικητικές διαδικασίες και υποχρεώσεις των πολιτών.
Η πρώτη φάση του σχεδίου υλοποιήθηκε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Ξάνθης, των Σερρών και της Ημαθίας, καθώς και στη Δυτική Ελλάδα, την Κέρκυρα και την Πελοπόννησο. Η επέκτασή του στην Αττική αποτελεί το επόμενο στάδιο της συνολικής στρατηγικής που υλοποιούν οι αρχές για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στους συγκεκριμένους οικισμούς, με έμφαση στη σταθερή παρουσία, την πρόληψη και την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά που απαιτούν αστυνομική παρέμβαση.
