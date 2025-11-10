Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Υποψήφιος στις δικηγορικές εκλογές έκανε σποτ με γυναίκα να κάνει χρήση κοκαΐνης - Παραιτήθηκε μετά τον σάλο
Ο υποψήφιος Γεώργιος-Αλέξανδρος Μούκας θεώρησε ευφάνταστο να χρησιμοποιήσει το λογοπαίγνιο «Σας χαλάμε τις γραμμές»
Σάλο έχει προκαλέσει στους κόλπους των δικηγόρων ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υποψήφιος του συνδυασμού «Νέα Εκπροσώπηση – Έμπρακτα δίπλα στο Δικηγόρο» στις εκλογές του ΔΣΑ, Γεώργιος-Αλέξανδρος Μούκας.
Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο «ανέβηκε» την Τετάρτη και «κατέβηκε» λίγες ώρες αργότερα, εμφανίζεται μια γυναίκα να κάνει χρήση κοκαΐνης, σε μια σκηνή που σύμφωνα με τον δικηγόρο δημιουργό του είχε συμβολικό χαρακτήρα για να υποστηρίξει το σλόγκαν «σας χαλάμε τις γραμμές».
Η εικόνα, όμως, προκάλεσε αποτροπιασμό και έντονες αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε πλήρως ακατάλληλη και προσβλητική, ιδίως εν μέσω προεκλογικής περιόδου για τις αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Ο ίδιος ο κ. Μούκας υπέβαλε άμεσα την παραίτησή του από τον συνδυασμό, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ανάρτηση.
«Είναι αποκρουστικό και απαράδεκτο. Είχε αναρτηθεί την Τετάρτη και κατέβηκε αμέσως. Ο υποψήφιος του συνδυασμού που το έφτιαξε, ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μούκας, παραιτήθηκε αμέσως από τον συνδυασμό μας. Δεν είναι μόνο η αλληγορία αποκρουστική, μας προσβάλλει», δήλωσε στο protothema.gr ο επικεφαλής του συνδυασμού και ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αλέξανδρος Μαντζούτσος, δικηγόρος, διδάκτωρ Νομικής του ΕΚΠΑ και πρώην αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του Συλλόγου με μήνυμα ανεξαρτησίας και διεκδικητικής στάσης απέναντι στα προβλήματα του κλάδου.
Ο ίδιος ο κ. Μούκας υπέβαλε άμεσα την παραίτησή του από τον συνδυασμό, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ανάρτηση.
«Είναι αποκρουστικό και απαράδεκτο. Είχε αναρτηθεί την Τετάρτη και κατέβηκε αμέσως. Ο υποψήφιος του συνδυασμού που το έφτιαξε, ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μούκας, παραιτήθηκε αμέσως από τον συνδυασμό μας. Δεν είναι μόνο η αλληγορία αποκρουστική, μας προσβάλλει», δήλωσε στο protothema.gr ο επικεφαλής του συνδυασμού και ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Αλέξανδρος Μαντζούτσος, δικηγόρος, διδάκτωρ Νομικής του ΕΚΠΑ και πρώην αντιπρόεδρος του ΔΣΑ, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του Συλλόγου με μήνυμα ανεξαρτησίας και διεκδικητικής στάσης απέναντι στα προβλήματα του κλάδου.
