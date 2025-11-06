Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το κέντρο, με χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο της Λεωφ. Συγγρού λόγω τροχαίου
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό - Αναλυτικά οι δρόμοι που παρατηρούνται προβλήματα
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν για ακόμη μία ημέρα οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό αλλά και σε άλλες κεντρικές λεωφόρους της Αττικής καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση.
Ειδικότερα, στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Λένορμαν ενώ στην κάθοδο με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί απλό την Καλυφτάκη έως και τον Κόκκινο Μύλο.
Την ίδια στιγμή, υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω τροχαίου στη Λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της συμβολής της με την Οδό Καλλιρόης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και σε κεντρικές οδούς όπως η Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη), Σταδίου, Βασ. Αμαλίας, Βασ. Κωνσταντίνου και στη Βασ. Σοφίας και στα δύο ρεύματα.
Δείτε στους χάρτες την κίνηση στους δρόμους της Αττικής, λίγο μετά τις 16.00:
Σημειώνεται ότι καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
- 10’-15΄ στην έξοδο για Πειραιά,
- 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
