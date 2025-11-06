Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.
Απατεώνισσα υποδύθηκε την αστυνομικό και έπεισε 57χρονη να της δώσει 100.000 ευρώ
Απατεώνισσα υποδύθηκε την αστυνομικό και έπεισε 57χρονη να της δώσει 100.000 ευρώ
Την υπόθεση εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών
Στην ταυτοποίηση μιας 47χρονης η οποία υποδυόμενη την αστυνομικό έπεισε μια 57χρονη να της δώσει 100.000 ευρώ προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η περιπέτεια για την 57χρονη ξεκίνησε όταν δέχθηκε τηλεφώνημα το μεσημέρι της Τρίτης από έναν άνδρα ο οποίος υποδυόταν τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
Λίγη ώρα αργότερα στο σπίτι της 57χρονης στην περιοχή των Συκεών εμφανίστηκε 47χρονη, η οποία προσποιούμενη την αστυνομικό, την έπεισε να της παραδώσει το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ δήθεν για να τα φυλάξει
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η περιπέτεια για την 57χρονη ξεκίνησε όταν δέχθηκε τηλεφώνημα το μεσημέρι της Τρίτης από έναν άνδρα ο οποίος υποδυόταν τον υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
Λίγη ώρα αργότερα στο σπίτι της 57χρονης στην περιοχή των Συκεών εμφανίστηκε 47χρονη, η οποία προσποιούμενη την αστυνομικό, την έπεισε να της παραδώσει το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ δήθεν για να τα φυλάξει
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
Ειδήσεις σήμερα:
Ψάχνουν τον δεύτερο που ήταν με τον γαμπρό του Καργάκη στα Βορίζια - Το βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
Ψάχνουν τον δεύτερο που ήταν με τον γαμπρό του Καργάκη στα Βορίζια - Το βίντεο με τους πυροβολισμούς από καλάσνικοφ
«Χειρότεροι και από Ναζί»: 21χρονος Ισραηλινός μιλά για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στα χέρια των βασανιστών του στη Γάζα
Μουτίδου για το επεισόδιο με τον Γκλέτσο: Άκουσα ματσίλες και τοξικές αρρενωπότητες - Όταν κάποιος τσαμπουκαλεύεται φοβάται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα