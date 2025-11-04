Αναστάτωση από μικρής έκτασης φωτιά σε τρόλεϊ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Μαβίλη

-Tο δεύτερο με ακινητοποιημένο όχημα στη λεωφορειολωρίδα στην κάθοδο της λεωφόρου ΚηφισίαςΚατά τα λοιπά πολλά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων σταδιακά, στο κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά.Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό:-Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.-Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.