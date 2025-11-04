Αναστάτωση από μικρής έκτασης φωτιά σε τρόλεϊ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Μαβίλη
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κίνηση στους δρόμους Μαβίλη

Αναστάτωση από μικρής έκτασης φωτιά σε τρόλεϊ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Μαβίλη

Στο σημείο έσπευσε και όχημα της πυροσβεστικής το οποίο, όμως, δεν χρειάστηκε να παρέμβει καθώς η φωτιά είχε κατασβεστεί

Αναστάτωση από μικρής έκτασης φωτιά σε τρόλεϊ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Μαβίλη
Φωτιά μικρής έκτασης λόγω μηχανικής βλάβης σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε τρόλεϊ την ώρα που κινείτο στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της πλατείας Μαβίλη στο ρεύμα προς Κηφισίας.

Στο σημείο έσπευσε και όχημα της πυροσβεστικής το οποίο, όμως, δεν χρειάστηκε να παρέμβει καθώς η φωτιά είχε κατασβεστεί.



Λόγω της φωτιάς στο τρόλεϊ προκλήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Φωτιά σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας - Προβλήματα σε Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου-Β. Σοφίας

Με μεγάλη δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Αναστάτωση από μικρής έκτασης φωτιά σε τρόλεϊ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Μαβίλη
Κλείσιμο

Κίνηση τώρα: Σημειωτόν στον Κηφισό - 30΄ καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Επιβαρυμένη είναι για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Την κατάσταση επιδεινώνουν και δύο τροχαία ατυχήματα:

-Tο πρώτο στη διασταύρωση Θηβών και Αργυροκάστρου

-Tο δεύτερο με ακινητοποιημένο όχημα στη λεωφορειολωρίδα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας

Κατά τα λοιπά πολλά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων σταδιακά, στο κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό:

-Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

-Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.





Ειδήσεις σήμερα:

Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια

«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου

Βίντεο: O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης