Αναστάτωση από μικρής έκτασης φωτιά σε τρόλεϊ στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της Μαβίλη

Φωτιά μικρής έκτασης λόγω μηχανικής βλάβης σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε τρόλεϊ την ώρα που κινείτο στη Βασιλίσσης Σοφίας στο ύψος της πλατείας Μαβίλη στο ρεύμα προς Κηφισίας.
Στο σημείο έσπευσε και όχημα της πυροσβεστικής το οποίο, όμως, δεν χρειάστηκε να παρέμβει καθώς η φωτιά είχε κατασβεστεί.
Λόγω της φωτιάς στο τρόλεϊ προκλήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία.
Την κατάσταση επιδεινώνουν και δύο τροχαία ατυχήματα:
-Tο πρώτο στη διασταύρωση Θηβών και Αργυροκάστρου
Φωτιά σε τρόλεϊ στο κέντρο της Αθήνας - Προβλήματα σε Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου-Β. ΣοφίαςΜε μεγάλη δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Βασιλίσσης Σοφίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Κίνηση τώρα: Σημειωτόν στον Κηφισό - 30΄ καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΕπιβαρυμένη είναι για ακόμη ένα πρωινό η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.
-Tο δεύτερο με ακινητοποιημένο όχημα στη λεωφορειολωρίδα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας
Κατά τα λοιπά πολλά προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείων σταδιακά, στο κέντρο της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά.
Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική οδό:
-Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
-Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 4, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/KtyUtbMWqr
