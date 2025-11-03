Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου - Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX
ΕΛΛΑΔΑ
Παράνομοι μετανάστες Γαύδος FRONTEX Διάσωση Λιμενικό Σώμα

Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου - Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX

Οι 25 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς

Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου - Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX
14 ΣΧΟΛΙΑ
Στη διάσωση 25 παράνομων μεταναστών, που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Γαύδου προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού.

Οι 25 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Το protothema στα Βορίζια: Κηδεύτηκε ο 39χρονος, σπάραξε η χήρα του - Αστυνομία παντού στο χωριό, άφαντα τα τρία αδέλφια, φόβοι για αντίποινα

Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon

Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα του Πύργου των Κόμηδων κοντά στο Κολοσσαίο, στην καρδιά της Ρώμης - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης