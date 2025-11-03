Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Νέα διάσωση 25 παράνομων μεταναστών νότια της Γαύδου - Εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της FRONTEX
Οι 25 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς
Στη διάσωση 25 παράνομων μεταναστών, που εντοπίστηκαν σε λέμβο νότια της Γαύδου προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) το Λιμενικό Σώμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού.
Οι 25 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η λέμβος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX, ενώ στο σημείο έσπευσε περιπολικό πλοίο του Λιμενικού.
Οι 25 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακιων και από εκεί με λεωφορείο στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς.
