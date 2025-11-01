Κλείνουν τα σχολεία στον δήμο Φαιστού μετά τη βεντέτα στα Βορίζια
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Βεντέτα Σχολεία

Κλείνουν τα σχολεία στον δήμο Φαιστού μετά τη βεντέτα στα Βορίζια

H απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών

Κλείνουν τα σχολεία στον δήμο Φαιστού μετά τη βεντέτα στα Βορίζια
3 ΣΧΟΛΙΑ
Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μετά τη βεντέτα στα Βορίζια.

Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους είναι τα εξής:

Νηπιαγωγείο Βοριζίων
Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
Δημοτικό Σχολείο Ζαρού
Γυμνάσιο Ζαρού

Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Βεντέτα στα Βορίζια με 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, φόβοι για πόλεμο οικογενειών στα νοσοκομεία - Το πρώτο σενάριο για το πώς συνέβη το αιματοκύλισμα

«Γίνεται πόλεμος» - Κάτοικος στα Βορίζια μαθαίνει on air τον θάνατο συγχωριανού της και σοκάρεται, δείτε το βίντεο

Η απελευθέρωση του Αγίου Όρους, οι ρωσικές αξιώσεις και η οριστική απόδοση της Αθωνικής Πολιτείας στην Ελλάδα το 1923
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης