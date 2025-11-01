Κλείνουν τα σχολεία στον δήμο Φαιστού μετά τη βεντέτα στα Βορίζια
H απόφαση ελήφθη για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων υπηρεσιών
Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 3 και Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μετά τη βεντέτα στα Βορίζια.
Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά για προληπτικούς λόγους είναι τα εξής:
Νηπιαγωγείο Βοριζίων
Δημοτικό Σχολείο Βοριζίων
Δημοτικό Σχολείο Ζαρού
Γυμνάσιο Ζαρού
Η απόφαση ελήφθη για την προστασία της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Βεντέτα στα Βορίζια με 2 νεκρούς και 6 τραυματίες, φόβοι για πόλεμο οικογενειών στα νοσοκομεία - Το πρώτο σενάριο για το πώς συνέβη το αιματοκύλισμα
«Γίνεται πόλεμος» - Κάτοικος στα Βορίζια μαθαίνει on air τον θάνατο συγχωριανού της και σοκάρεται, δείτε το βίντεο
Η απελευθέρωση του Αγίου Όρους, οι ρωσικές αξιώσεις και η οριστική απόδοση της Αθωνικής Πολιτείας στην Ελλάδα το 1923
