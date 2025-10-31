Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε αστυνομικό στη μέση του δρόμου στον Λαγκαδά μετά από λογομαχία
Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε αστυνομικό στη μέση του δρόμου στον Λαγκαδά μετά από λογομαχία

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε και πήγε με το αμάξι του στο κέντρο υγείας Λαγκαδά για να λάβει τις πρώτες βοήθειες - Το ανδρόγυνο συνελήφθη

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε αστυνομικό στη μέση του δρόμου στον Λαγκαδά μετά από λογομαχία
Στράτος Λούβαρης
Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης ένα ζευγάρι 52χρονων είχαν λεκτική αντιπαράθεση για άγνωστο λόγο με τον 36χρονο αστυνομικό, ο οποίος πήγαινε να αναλάβει βάρδια.

Το ανδρόγυνο και ο αστυνομικός άρχισαν να λένε ότι θα αλληλομηνυθούν και όταν οι 52χρονοι κατάλαβαν ότι θα ακολουθήσει αυτόφωρο, ο άνδρας γρονθοκόπησε τον αστυνομικό και η γυναίκα τον χτύπησε με τα χέρια στο κεφάλι.

Ο αστυνομικός τραυματίστηκε και πήγε με το αμάξι του στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Το ζευγάρι συνελήφθη για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απειλή και εξύβριση.


