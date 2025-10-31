Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ξυλοκόπησε αστυνομικό στη μέση του δρόμου στον Λαγκαδά μετά από λογομαχία

Συγκεκριμένα, το πρωί τηςένα ζευγάριείχαν λεκτική αντιπαράθεση για άγνωστο λόγο με τοναστυνομικό, ο οποίος πήγαινε να αναλάβει βάρδια.Το ανδρόγυνο και ο αστυνομικός άρχισαν να λένε ότι θα αλληλομηνυθούν και όταν οι 52χρονοι κατάλαβαν ότι θα ακολουθήσει αυτόφωρο, ο άνδρας γρονθοκόπησε τον αστυνομικό και η γυναίκα τον χτύπησε με τα χέρια στο κεφάλι.Ο αστυνομικός τραυματίστηκε και πήγε με το αμάξι του στογια να λάβει τις πρώτες βοήθειες.Το ζευγάρι συνελήφθη για βία κατά υπαλλήλων, απλή σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, απειλή και εξύβριση.