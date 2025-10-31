Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Τρίτη ημέρα στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης, κλειστός ο ΒΟΑΚ
Αναμένεται πανελλαδικό συλλαλητήριο μέσα στον Νοέμβριο
Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, δηλώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, μιλώντας πλέον για «θέμα επιβίωσης». Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο βόρειος οδικός άξονας (ΒΟΑΚ) παραμένει κλειστός, από τον κόμβο των Μουρνιών έως τον κόμβο της Σούδας, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται από παρακαμπτήριους δρόμους.
Παρά την ταλαιπωρία και το μποτιλιάρισμα που παρατηρείται, οι πολίτες εκφράζουν τη στήριξή τους στους αγρότες, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Οι αγρότες έχουν χωριστεί σε βάρδιες, ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα ζώα και τις καλλιέργειές τους ενώ δεν αποκλείουν και άλλες μορφές κινητοποιήσεων.
Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι, η άμεση καταβολή των χρωστούμενων επιδοτήσεων, η λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα και η μείωση του κόστους παραγωγής.
Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης σχεδιάζουν να ενώσουν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους από όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας σε πανελλαδικό συλλαλητήριο μέσα στον Νοέμβριο.
