Παραμένουν στα μπλόκα στον ΒΟΑΚ αγρότες και κτηνοτρόφοι - Θα ανοίξει ο δρόμος μετά τα μεσάνυχτα
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες Κτηνοτρόφοι Μπλόκα ΒΟΑΚ Κρήτη

Παραμένουν στα μπλόκα στον ΒΟΑΚ αγρότες και κτηνοτρόφοι - Θα ανοίξει ο δρόμος μετά τα μεσάνυχτα

«Δε φεύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις, η κατάσταση για την κτηνοτροφία έχει φτάσει στο απροχώρητο» τονίζουν

Παραμένουν στα μπλόκα στον ΒΟΑΚ αγρότες και κτηνοτρόφοι - Θα ανοίξει ο δρόμος μετά τα μεσάνυχτα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στις θέσεις τους παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφους των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στο ύψος του πρώην ΚΤΕΟ, στον ΒΟΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, αποφασίστηκε ο δρόμος να παραμείνει ανοιχτός από τα μεσάνυχτα έως και τις 9:30 το πρωί της Πέμπτης, ώστε να διευκολυνθεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων και να αποφευχθεί νέα ταλαιπωρία για τους οδηγούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρωί της Πέμπτης, μέρος των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα παραμείνει στο σημείο, ενώ άλλοι θα κινηθούν προς την πόλη του Ηρακλείου, όπου αναμένεται να αποφασιστεί επιτόπου η μορφή της συνέχισης των κινητοποιήσεων.

ΒΟΑΚ: Ανοιχτός ο δρόμος έως τις 8:30 – Νέο κλείσιμο μέχρι τα μεσάνυχτα από τους αγρότες

Ο ΒΟΑΚ είχε ανοίξει νωρίτερα το βράδυ και στα δύο ρεύματα, γεγονός που επέτρεψε την αποσυμφόρηση της κίνησης, έπειτα από αρκετές ώρες ταλαιπωρίας. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν αποφασίσει αρχικά να διατηρήσουν το δρόμο ανοιχτό έως τις 8:30 το βράδυ, προχωρώντας στη συνέχεια σε νέο αποκλεισμό έως τα μεσάνυχτα, στο πλαίσιο των διαρκών τους κινητοποιήσεων.

«Δε φεύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις. Η κατάσταση για την κτηνοτροφία έχει φτάσει στο απροχώρητο», τονίζουν οι συγκεντρωμένοι, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί με επιμονή και συνέπεια μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους.

