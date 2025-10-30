Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Ευλογιά προβάτων: Μετέφερε παράνομα 200 πρόβατα και συνελήφθη στη Ναύπακτο
Τα ζώα εξετάστηκαν από κτηνίατρο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και δεν εμφάνισαν συμπτώματα της νόσου, γεγονός που ωστόσο δεν αποκλείει το να είναι φορείς της ασθένειας
Στη σύλληψη ενός οδηγού φορτηγού που μετέφερε 200 πρόβατα, παρά την απαγόρευση που ισχύει εξαιτίας της ευλογιάς, προχώρησαν οι αρχές το βράδυ της Τετάρτης 29/10 στη Ναύπακτο. Έχουν εντοπιστεί και οι κτηνοτρόφοι που έδωσαν τα ζώα στο συγκεκριμένο φορτηγό.
Ο οδηγός επιχείρησε να περάσει παράνομα 200 αμνοερίφια, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων για την ευλογιά, από περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας στην περιοχή της Λαμίας.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα ζώα εξετάστηκαν από κτηνίατρο της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και δεν εμφάνισαν συμπτώματα της νόσου, γεγονός που ωστόσο δεν αποκλείει το να είναι φορείς της ασθένειας και να συμβάλλουν στην περαιτέρω διασπορά της. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να γίνει άμεση θανάτωση και των 200 ζώων.
Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση παράνομης διακίνησης ζώων. Ο οδηγός που συνελήφθη θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα. Παράλληλα, θα επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους της μεταφοράς αλλά και τους κτηνοτρόφους.
