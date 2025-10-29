Αντιπυρική περίοδος 2025: Κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο Κεφαλογιάννης

Σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, δέκα Δήμοι συγκεντρώνουν περίπου 22% του συνολικού αριθμού πυρκαγιών της χώρας, κυρίως στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το κυρίαρχο είδος πυρκαγιάς στους εν λόγω Δήμους είναι αγροτικό ή χορτολιβαδικό, με χαρακτηριστικά μικρής έκτασης αλλά υψηλή συχνότητα επανεμφάνισης.Η εποχική κατανομή κορυφώνεται στους μήνες Ιούνιο–Αύγουστο, όταν συνυπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και αυξημένη αγροτική δραστηριότητα. Οι περιοχές με υψηλή συχνότητα ταυτίζονται με αγροτικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου παρατηρούνται δραστηριότητες θερισμού, καθαρισμού αγρών και καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών.Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η ποιότητα της απόκρισης και η συνοχή των δεδομένων θα ενισχυθούν περαιτέρω με εργαλεία που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ζητήματα όπως η εκπαίδευση των πολιτών, ο στοχευμένος έλεγχος στο πεδίο και ο συντονισμός με την Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένουν προτεραιότητες, ιδίως ενόψει της χειμερινής περιόδου.