Πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου με ήλιο και θερμές ημέρες για την εποχή - Η εξέλιξη του καιρού από αύριο

Ο καιρός την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Ο καιρός το Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 2 Νοεμβρίου

Με υψηλές θερμοκρασίες πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Οι υψηλότερες μέγιστες σημειώθηκαν στη Βόρεια Κρήτη όπου ο υδράργυρος πλησίασε τους 30 °C.Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.Γενικά αίθριος καιρός. Γρήγορα και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.Στο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.