Πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου με ήλιο και θερμές ημέρες για την εποχή - Η εξέλιξη του καιρού από αύριο
Καλλιάνος: «Αναμένεται ήπιος καιρός ως τις αρχές Νοέμβρη»
Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου αναμένεται ήπιο και ηλιόλουστο, με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και ανέμους έως 5 μποφόρ.
Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση του καιρού, από αύριο Πέμπτη (30/10) στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα βορειοδυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια.
Την Παρασκευή (31/10) οι νεφώσεις θα αυξηθούν στη Δυτική Ελλάδα, με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή.
Το Σαββατοκύριακο (1-2/11) ο καιρός θα παραμείνει ήπιος, χωρίς αξιόλογες βροχές, προσφέροντας ευνοϊκές συνθήκες για εξωτερικές δραστηριότητες και μικρές αποδράσεις.
Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, έκανε τις πρώτες εκτιμήσεις του για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα το επόμενο 7ήμερο, δηλαδή τις πρώτες ημέρες του Νοέμβρη.
Συγκεκριμένα ο κ. Καλλιάνος κάνει λόγο για γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες και απουσία αξιόλογων φαινομένων, ενώ όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, οι θερμοκρασίες τις περισσότερες ημέρες θα είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
«Μόνο μια σχετική δροσιά θα επικρατήσει νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στα εσωτερικά ηπειρωτικά ή και ψύχρα στα αντίστοιχα ορεινά. Αναμενόμενο όμως για την εποχή, αυτό έλειπε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Γενικότερα, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από ήπιο φθινοπωρινό καιρό, χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις όπως αναφέρει και στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.
Καλλιάνος: «Αναμένεται ήπιος καιρός ως τις αρχές Νοέμβρη»Ήπιος, σταθερός και με αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται ο καιρός τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, σύμφωνα και με τον Γιάννη Καλλιάνο.
ΗΠΙΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΕΜΒΡΗ Μέχρι και την προσεχή Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο καιρός στη χώρα μας θα παραμείνει ήπιος...Posted by Γιάννης ΚαλλιάνοςΑ on Monday, October 27, 2025
Υψηλές θερμοκρασίες την 28η Οκτωβρίου - Στους 29-30 °C ο υδράργυρος στην Κρήτη
Με υψηλές θερμοκρασίες πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Οι υψηλότερες μέγιστες σημειώθηκαν στη Βόρεια Κρήτη όπου ο υδράργυρος πλησίασε τους 30 °C.
Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Πέμπτη 30 ΟκτωβρίουΓενικά αίθριος καιρός. Γρήγορα και από τα δυτικά θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά τις πρωινές ώρες.
Ο καιρός την Παρασκευή 31 ΟκτωβρίουΣτο Ιόνιο, τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές.
Ο καιρός το Σάββατο 1 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα δυτικά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
Ο καιρός την Κυριακή 2 ΝοεμβρίουΓενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.
