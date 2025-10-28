Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Στην Κρήτη υψώθηκε σημαία εμβαδού 1.440 τ.μ. - Δείτε βίντεο
Στην Κρήτη υψώθηκε σημαία εμβαδού 1.440 τ.μ. - Δείτε βίντεο
Πρόκειται για τη 10η χρονιά που διεξάγεται το δρώμενο αυτό
Μια από τις μεγαλύτερες σημαίες της επικράτειας υψώθηκε το πρωί της Τρίτης, 28η Οκτωβρίου, στην Κρήτη για να τιμηθεί με τον τρόπο αυτό η εθνική επέτειος.
Πρόκειται για μια σημαία με εμβαδόν 1.440 τετραγωνικά μέτρα.
Η έπαρση της σημαίας έγινε μπροστά από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, παρουσία πλήθους πολιτών
Όπως εξήγησε η συντονίστρια της εκδήλωσης, αυτή είναι η 10η χρονιά που υψώνεται αυτή η μεγάλη σημαία στην Κρήτη.
«Μας προκαλεί ανατριχίλα, είμαστε υπερήφανοι που εδώ και 10 χρόνια μπορούμε να κάνουμε έπαρση αυτή της σημαίας. Για εμάς δεν είναι απλά ένα σύμβολο αλλά να δείξουμε ότι έχουμε ξεχάσει τις αξίες του τόπου και της πατρίδας μας» είπε χαρακτηριστικά στο Action24.
Πρόκειται για μια σημαία με εμβαδόν 1.440 τετραγωνικά μέτρα.
Η έπαρση της σημαίας έγινε μπροστά από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, παρουσία πλήθους πολιτών
Όπως εξήγησε η συντονίστρια της εκδήλωσης, αυτή είναι η 10η χρονιά που υψώνεται αυτή η μεγάλη σημαία στην Κρήτη.
«Μας προκαλεί ανατριχίλα, είμαστε υπερήφανοι που εδώ και 10 χρόνια μπορούμε να κάνουμε έπαρση αυτή της σημαίας. Για εμάς δεν είναι απλά ένα σύμβολο αλλά να δείξουμε ότι έχουμε ξεχάσει τις αξίες του τόπου και της πατρίδας μας» είπε χαρακτηριστικά στο Action24.
Ειδήσεις σήμερα
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Οι γυναίκες της Πίνδου και η μεγάλη προσφορά τους στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο (1940-1941)
Καταδίωξη αλά Χόλιγουντ στις ΗΠΑ: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας πέταξε στον αέρα μηχανή - Ο αναβάτης της είχε σκοτώσει συνάδελφό του
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα