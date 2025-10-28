Ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης - Δείτε φωτογραφίες
Ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης - Δείτε φωτογραφίες

Σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να διακόψει την παρέλαση θα υπάρξει παρέμβαση των δυνάμεων της Αστυνομίας

Ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης - Δείτε φωτογραφίες
Οι αρχές μοιάζουν έτοιμες το crash test των παρελάσεων που λαμβάνουν χώρα σε «περίεργο» κλίμα, λόγω των εντάσεων για τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από νωρίς το πρωί της 28ης Οκτωβρίου αστυνομικοί της ομάδας ΟΔΟΣ (Ομάδα Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων) έχουν πάρει θέση στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης στις 11:00.

Ειδικά για το Σύνταγμα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του protothema.gr, βούληση της Πολιτείας δεν είναι να εξαντλήσει την αυστηρότητά της, όμως σε περίπτωση που κάποιος επιχειρήσει να διακόψει την παρέλαση θα υπάρξει παρέμβαση των δυνάμεων της Αστυνομίας.

Στο Σύνταγμα, τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει προαναγγείλει κάποια ακτιβιστική ενέργεια στην εξέδρα των επισήμων, ενδεχομένως μαζί με συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη ή μελών της ομάδας «Μέχρι Τέλους» που κάνει τακτικά την εμφάνισή της στον Άγνωστο Στρατιώτη.



Δείτε εικόνες από την αστυνομική παρουσία στο Σύνταγμα:

odos-9
odos-10
odos-11
odos-12
odos-13
odos-14
odos-15
odos-16
odos-1
odos-2
odos-3
odos-4
odos-5
odos-6
odos-7
odos-8


