Θεοδωρικάκος: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
Καστοριά ΄Τάκης Θεοδωρικάκος

Θεοδωρικάκος: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις

Πρόκειται για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Θεοδωρικάκος: Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ανακοίνωση ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων ύψους 21 εκατ. ευρώ προχώρησε σήμερα από την Καστοριά ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά τη διάρκεια συνάντησης του με τοπικούς φορείς στο Επιμελητήριο της πόλης.

Πρόκειται για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί στις εξαγωγές προϊόντων γούνας.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών ενώ ο τρόπος κατανομής των χρήματων θα οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα μετά από συνεννόηση και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι είναι «επείγουσα ανάγκη να γίνουν γρήγορα βήματα προς ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, για την Καστοριά και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας».

Ανακοίνωσε ότι το επόμενο εξάμηνο θα γνωστοποιηθούν νέα αναπτυξιακά προγράμματα που θα εστιάζουν στη χρηματοδότηση δράσεων εξωστρέφειας, κυρίως για μικρές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης και της γουνοποιίας.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Ανάπτυξης θα επισκεφθεί τη Φλώρινα, όπου αναμένεται να ανακοινώσει πρωτοβουλίες που αφορούν τη Βιομηχανική Περιοχή και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο Αμύνταιο, όπου προγραμματίζονται επενδύσεις που αφορούν την αποθήκευση ενέργειας και μονάδα παραγωγής υδρογόνου.

Όλες οι ειδήσεις

Μουσείο του Λούβρου: Δυο συλλήψεις για τη ληστεία, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης

Οδυσσέας Ιωάννου για κηδεία Σαββόπουλου: Πού ήσουνα χθες Αριστερά μου;

Η Αθήνα στριμώχνεται στο Μετρό: Εκρηκτική άνοδος των επιβατών πάνω από 13% την τελευταία διετία
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης