Επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε νέους κλάδους - Αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών κατά  76% το 2025



Ο ρόλος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου, «η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την ακριβή καταγραφή τού πραγματικού χρόνου εργασίας των εργαζομένων, διασφαλίζοντας την αντίστοιχη και νόμιμη αμοιβή τους.Η εφαρμογή της συμβάλλει καθοριστικά στην καταπολέμηση της υποδηλωμένης και της αδήλωτης εργασίας, καθώς και στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.Επιπλέον, η υιοθέτησή της θωρακίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και ενισχύει το υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτρέποντας φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού και παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.Τέλος, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας λειτουργεί ως θεμελιώδης μηχανισμός εποπτείας και ελέγχου της αγοράς εργασίας, διευκολύνοντας το έργο των αρμόδιων αρχών και προάγοντας τη διαφάνεια προς όφελος των εργαζομένων, των εργοδοτών και της οικονομίας συνολικά».Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,δηλώνει:«Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας διασφαλίζει ότι κάθε ώρα εργασίας καταγράφεται και αμείβεται, ενισχύοντας την προστασία των εργαζομένων και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Από τις 3 Νοεμβρίου, εντάσσονται σε αυτήν πλήρως οι κλάδοι του χονδρεμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών εταιρειών, καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό. Το μέτρο πλέον θα καλύπτει 1.850.000 εργαζόμενους και 280.000 επιχειρήσεις.Η σημαντική αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών κατά 3,5 εκατομμύρια ώρες αποδεικνύει έμπρακτα ότι το μέτρο αποδίδει. Η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία περιορίζονται ολοένα και περισσότερο, οι εργαζόμενοι αμείβονται όπως πρέπει και οι συνεπείς εργοδότες προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό».