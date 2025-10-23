Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Κως: 79χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τη σύζυγο του - Επιτέθηκε και στον γαμπρό του
Η κόρη του τον κατήγγειλε στις Αρχές και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή Πλατάνι της Κω, όταν ένας 79χρονος άνδρας μουσουλμανικής καταγωγής επιτέθηκε στη σύζυγο του, την εξύβρισε και την τραυμάτισε με μαχαίρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, ο ηλικιωμένος φέρεται να απείλησε και τον γαμπρό του, ο οποίος διαμένει στο ίδιο σπίτι. Η κόρη του δράστη μετέβη στο Α.Τ Κω και κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής βίας.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 79χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, για σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
