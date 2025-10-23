Κίνηση στους δρόμους τώρα live 23/10: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας,Σκαραμαγκά - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους τώρα live 23/10: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας,Σκαραμαγκά - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στο κόκκινο και η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου  - Προβλήματα τμηματικά σε Λ.Κηφισίας και στη Λ. Μεσογείων

Κίνηση στους δρόμους τώρα live 23/10: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας,Σκαραμαγκά - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Από νωρίς ξεκίνησε η κίνηση και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου. Το μποτιλιάρισμα, όπως φαίνεται και στους χάρτες της Google φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη είναι η κίνηση και σε δρόμους του κέντρου και ειδικότερα στην κάθοδο της Αρδηττού.

Στο κόκκινο είναι και η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται τμηματικά και στη Λ.Κηφισίας και στη Λ. Μεσογείων.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5'-10' έχει και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.




Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

