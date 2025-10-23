Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Κίνηση στους δρόμους τώρα live 23/10: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας,Σκαραμαγκά - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Στο κόκκινο και η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου - Προβλήματα τμηματικά σε Λ.Κηφισίας και στη Λ. Μεσογείων
Από νωρίς ξεκίνησε η κίνηση και σήμερα στους δρόμους της Αθήνας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται για ακόμη μία φορά στον Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου. Το μποτιλιάρισμα, όπως φαίνεται και στους χάρτες της Google φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη είναι η κίνηση και σε δρόμους του κέντρου και ειδικότερα στην κάθοδο της Αρδηττού.
Στο κόκκινο είναι και η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται τμηματικά και στη Λ.Κηφισίας και στη Λ. Μεσογείων.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5'-10' έχει και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:15
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Αυξημένη είναι η κίνηση και σε δρόμους του κέντρου και ειδικότερα στην κάθοδο της Αρδηττού.
Στο κόκκινο είναι και η λεωφόρος Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται τμηματικά και στη Λ.Κηφισίας και στη Λ. Μεσογείων.
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 5'-10' έχει και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25'-30' από Φυλής έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 23, 2025
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας,
5'-10' Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 09:15
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
