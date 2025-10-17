Φλωρίδης: Από 1.550 μέρες που απαιτούνται για την έκδοση αποφάσεων, πλέον θα υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις σε 650 ημέρες

Αυτές οι μεταβολές είναι θεματικές γιατί στην Αττική μαζί με την ανακατανομή που κάνουμε με την ενίσχυση του Πρωτοδικείου Πειραιά στην οποία μεταφέρεται η παραλιακή ζώνη της Αττικής νομίζω ότι θα έχουμε αποτελέσματα τα οποία κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί.Εάν όμως δεν κάναμε αυτή την μεγάλη μεταρρύθμιση του δικαστικού χαρτί και της ενοποίησης του πρώτου βαθμού που εκκρεμούσε από το 1912 από τον πρώτο νόμο του Ελευθερίου Βενιζέλου τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.Αν δει κανείς τα αποτελέσματα των μεγάλων Πρωτοδικείων της χώρας, ας πούμε του Πρωτοδικείου της Θεσσαλονίκης από το ποσοστό 86% αριθμό εκκαθάρισης ετησίως ήδη κοντεύουμε το 150%.Κάτι που σημαίνει δηλαδή ότι έρχονται 100 υποθέσεις και εξέρχονται 150. Αυτό σε πραγματικούς χρόνους σημαίνει ότι σε ένα οκτάμηνο τελειώνουν όλα εκεί που περιμέναμε 4-5 χρόνια.Ο στόχος λοιπόν που θέσαμε είναι από τις 1.550 περίπου μέρες που ήταν ο χρόνος για να έχουμε τελεσίδικη απόφαση να πάμε στις 650 ημέρες δηλαδή να πιάσουμε το μέσο όρο έκδοσης τελεσίδικων αποφάσεων που είναι οι χώρες του συμβουλίου της Ευρώπης».Κλείνοντας, απευθυνόμενος στο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε: «Θα είναι εφικτός κύριε Πρωθυπουργέ όταν κλείσει αυτή η τετραετία και θα ξεκινήσει η τρίτη τετραετία».