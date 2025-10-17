Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Λεωφόρος Κηφισού

Στο ρεύμα προς Πειραιά το τροχαίο με την νταλίκα, προς Κηφισιά η καραμπόλα

Μποτιλιάρισμα από νωρίς σήμερα Παρασκευή στον Κηφισό με δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα, το ένα προς Πειραιά και το άλλο προς Κηφισιά.

Το πρώτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε με μια νταλίκα να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει στις προστατευτικές μπάρες στο ύψος της Λένορμάν στο ρεύμα προς Πειραιά.

Από τη σύγκρουση οι μπάρες ξηλώθηκαν και πέρασαν και στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Η Τροχαία έχει κλείσει και τις δύο λωρίδες προς Πειραιά, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μόνο από τη δεξιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει κυκλοφοριακή δυσχέρεια.

Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε και καραμπόλα στο ύψος των ΚΤΕΛ στο ρεύμα προς Κηφισιά με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν βαριά τραυματισμένο


