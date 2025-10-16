Να «τουρκοποιήσουμε» τις ελληνοκυπριακές περιουσίες αγοράζοντάς τες, λέει ο Ερσίν Τατάρ

Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Επανήλθε στην πρόταση για «δύο ξεχωριστά κράτη εντός της ΕΕ», λέγοντας ότι ήταν μέρος του «κυβερνητικού προγράμματος» όταν ο ίδιος ήταν «πρωθυπουργός» και ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια δεν πήγαν χαμένα»
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δήλωσε πως «ήρθε η ώρα να τουρκοποιήσουμε τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στο βορρά (κατεχόμενα) αγοράζοντάς τες», σύΚύπροςμφωνα με την ιστοσελίδα Haber Kıbrıs, επαναλαμβάνοντας ότι τάσσεται κατά της παραχώρησης εδαφών, παρά το ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται από το κεκτημένο όλων των κύκλων συνομιλιών που έγιναν μέχρι τώρα. Στις ίδιες δηλώσεις υποστήριξε ότι «η παραχώρηση εδάφους» θα «στριμώξει» την τουρκοκυπριακή πλευρά «ανάμεσα στον Πενταδάκτυλο και τη θάλασσα», άρα «είναι στρατηγικά λάθος».
Η αναφορά σε «αγορά» ελληνοκυπριακών περιουσιών επαναφέρει στο προσκήνιο το πιο εκρηκτικό κεφάλαιο του Κυπριακού. Το περιουσιακό. Το ΕΔΑΔ έχει κρίνει από το 2010 (υπόθεση Δημόπουλος) ότι η «Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας» στα κατεχόμενα συνιστά εσωτερικό ένδικο μέσο για προσφυγές ιδιοκτητών, αλλά αυτό όμως δεν νομιμοποιεί συναλλαγές επί περιουσιών χωρίς συναίνεση του νόμιμου ιδιοκτήτη. Τους τελευταίους μήνες, οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν εντείνει ποινικές διώξεις κατά ξένων που διαφημίζουν ή μεσολαβούν σε πράξεις επί ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, εξέλιξη που ήδη λειτούργησε αποτρεπτικά για «επενδυτές» και μεσίτες.
Η δημόσια προτροπή «να αγοραστούν» ελληνοκυπριακές περιουσίες επιχειρεί να ντύσει με «οικονομικό» μανδύα μια πολιτική τετελεσμένων. Στην πράξη, όποιος εμπλακεί σε τέτοιες συναλλαγές εκτίθεται σε σοβαρούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους, από ποινικές διώξεις στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι αδυναμία κατοχύρωσης τίτλων διεθνώς και μελλοντικές αποζημιώσεις. Οι προειδοποιήσεις προς ξένους πολίτες είναι ρητές, όπως προκύπτει από πρόσφατες υποθέσεις .
Ο Ε. Τατάρ ανέφερε ότι, έστω κι αν η διεθνής αναγνώριση του κατοχικού μορφώματος «δεν έρθει σε 3–5 χρόνια», «μια μέρα θα έρθει» και, στο μεταξύ, προϋποθέσεις για επίσημες διαπραγματεύσεις είναι οι «απευθείας πτήσεις, απευθείας εμπόριο και απευθείας επαφές». Η γραμμή αυτή συμβαδίζει με τη θέση που προβάλλει τα τελευταία χρόνια για «ίσο διεθνές καθεστώς» ως όρο επανέναρξης συνομιλιών, κάτι που σε διεθνές επίπεδο έχει συστηματικά απορριφθεί από τη Λευκωσία και δεν έχει γίνει αποδεκτό από τον ΟΗΕ. Για το πλαίσιο των προσπαθειών του ΟΗΕ, οι πρόσφατες εκθέσεις σημειώνουν διαρκές έλλειμμα «κοινού εδάφους» για ομοσπονδιακή λύση.
Επανήλθε στην πρόταση για «δύο ξεχωριστά κράτη εντός της ΕΕ», λέγοντας ότι ήταν μέρος του «κυβερνητικού προγράμματος» όταν ο ίδιος ήταν «πρωθυπουργός» και ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια δεν πήγαν χαμένα». Υποστήριξε ακόμη ότι «δεν θα υποχωρήσει από τα “σύνορα” του 1974» και ότι «πρώην διαπραγματευτές» συμφωνούν με τις θέσεις του.
Ως «επίτευγμα» επικαλέστηκε την ενίσχυση της θέσης της τουρκοκυπριακής πλευράς εντός του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (OTS), όπου το ψευδοκράτος απέκτησε καθεστώς παρατηρητή το 2022 στη Σύνοδο της Σαμαρκάνδης. Το βήμα αυτό έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και δεν συνιστά διεθνή αναγνώριση.
Ο Ε. Τατάρ παρέπεμψε σε παλαιότερες θέσεις του για «κυριαρχική ισότητα» ως προϋπόθεση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και άσκησε κριτική στον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και αντίπαλο του στις "εκλογές" της Κυριακής, Τουφάν Ερχιουρμάν, ενώ θύμισε επεισόδια της τουρκοκυπριακής εσωτερικής πολιτικής (χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, έργα ανέγερσης «προεδρικού» μεγάρου και νοσοκομείου για την πανδημία του κορονοϊού). Το πολιτικό κλίμα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα παραμένει πολωμένο, ενώ οι προσπάθειες του ΟΗΕ για τριμερή/άτυπη συνάντηση το 2024–2025 προσέκρουσαν σε αδιάλλακτες τουρκικές θέσεις, εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ.
