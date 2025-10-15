«Έπαθε εμπλοκή το όπλο μου» - Ο κυνηγός που έκανε 60 ράμματα από επίθεση αγριογούρουνου 180 κιλών στα Γρεβενά εξιστορεί την επίθεση
Ο 49χρονος Κώστας Σκόδρας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μίλησε στο protothema.gr - Το άγριο ζώο έπεσε με φόρα επάνω του
Τον… Χάρο με τα μάτια του είδε ένας κυνηγός στη Δεσκάτη Γρεβενών όταν την περασμένη Κυριακή την ώρα που ήταν σε καρτέρι παρέα με άλλους κυνηγούς, του επιτέθηκε ένα τεράστιο αγριογούρουνο 180 κιλών στέλνοντας τον στο νοσοκομείο.
«Μόλις πήρα εξιτήριο από το νοσοκομείο» είπε στο protothema.gr ο κυνηγός Κώστας Σκόδρας που πρόσθεσε ότι είναι καλά στην υγεία του παρά τα «60 ράμματα στην πλάτη και τρία στο ένα μπράτσο» που του έκαναν οι γιατροί για να του γιατρέψουν τις πληγές που του προκάλεσε το θηριώδες άγριο ζώο.
Ο 49χρονος είχε βγει για κυνήγι λαγού το πρωί της Κυριακής παρέα με άλλους κυνηγούς. Κάποια στιγμή βρισκόταν σε ένα ανοιχτό πεδίο -δηλαδή σε χωράφι- και έκανε καρτέρι ενώ άλλοι κυνηγοί είχαν στοχεύσει και είχαν χτυπήσει το αγριογούρουνο το οποίο βγήκε στο σημείο που βρισκόταν ο κ. Σκόδρας. Μόλις το αντιλήφθηκε σήκωσε το όπλο του για να το χτυπήσει πλην όμως η καραμπίνα του έπαθε εμπλοκή και δεν μπόρεσε να πυροβολήσει. Τότε το τεράστιο αγριογούρουνο έπεσε με φόρα πάνω του τραυματίζοντας τον στην πλάτη.
«Έπαθε εμπλοκή του όπλο μου. Το αγριογούρουνο ήταν 180 κιλά και η παρέα (σ.σ. άλλων κυνηγών) μετά το αποτελείωσε. Δεν μου έχει τύχει άλλη φορά περιστατικό με αγριογούρουνο, εγώ είμαι λαγοκυνηγός και απλά με την παρέα πέσαμε πάνω στο αγριογούρουνο και έγινε ότι έγινε» ανέφερε ο κ. Σκόδρας.
Ως έναν έμπειρο κυνηγό χαρακτηρίζει τον Κώστα Σκόδρα ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δεσκάτης, Βαγγέλης Τσιώρας που μίλησε στο protothema.gr για το συμβάν.
«Ο Κώστας είναι μέλος του συλλόγου μας και μένει εδώ στη Δεσκάτη. Την περασμένη Κυριακή ασκούσε την κυνηγετική του δραστηριότητα και κάποιοι άλλοι κυνηγοί τραυμάτισαν το αγριογούρουνο. Ο Κώστας έκανε καρτέρι σε ένα χωράφι, το αγριογούρουνο όπως βγήκε στο χωράφι, τον είδε και πήγε κατευθείαν καταπάνω του. Ο Κώστας σήκωσε το όπλο του να το πυροβολήσει όμως αυτό έπαθε εμπλοκή, κόλλησε η σκανδάλη και δεν μπόρεσε να πυροβολήσει κι έτσι το αγριογούρουνο του επιτέθηκε και τον χτύπησε στην πλάτη του» είπε ο κ. Τσιώρας προσθέτοντας ότι ευτυχώς ο κυνηγός είναι καλά στην υγεία του και θα ξεπεράσει τον τραυματισμό του.
Παράλληλα, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Δεσκάτης έθεσε το θέμα του υπερπληθυσμού των αγριογούρουνων που σημειώνεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και τα οποία πλέον όπως είπε «τα συναντάμε ακόμα και μέσα σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως στη Θεσσαλονίκη».
«Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα αγριογούρουνα κι αυτή την στιγμή οι κυνηγετικές οργανώσεις βοηθούν όσο μπορούν για να μειωθεί ο πληθυσμός τους που έχει αυξηθεί πολύ και σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο θηρεύονται πάρα πολλά αγριογούρουνα σε όλη την χώρα. Φανταστείτε να μην θηρεύαμε τι θα γινόταν και τι υπερπληθυσμός αγριογούρουνων θα υπήρχε παντού» είπε και πρόσθεσε ότι τα αγριογούρουνα προκαλούν σημαντικές και πολλές ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες ενώ όπως είπε ευθύνονται και για πολλά τροχαία ατυχήματα αφού «εμφανίζονται καταμεσής του δρόμου μέσα σε πόλεις και χωριά».
Η μεγάλη αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων σύμφωνα με τον βοηθό κτηνιάτρου και ιδρυτή της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής», Στέλιο Γερονυμάκη οφείλεται στην εγκατάλειψη αγριόχοιρων στην ύπαιθρο που σημειώθηκε πριν από λίγα χρόνια όταν τελείωσε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα εκτροφής.
«Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε μια επιδότηση για την εκτροφή αγριόχοιρων. Όταν τελείωσε η επιδότηση πολλοί που είχαν πάρει τα ζώα κυριολεκτικά τα αμολήσαν στη φύση. Τα δικά μας τα αγριογούρουνα γεννούσαν πέντε με έξι μωρά, αυτά που γεννήθηκαν τα οποία είναι υβρίδια, έχουν διασταυρωθεί με αυτά που αμοληθήκαν από αυτούς που τα εγκατέλειψαν μόλις τελείωσε η επιδότηση, γεννούν τα διπλάσια μωρά δηλαδή 12 και για αυτό έχουμε υπερπληθυσμό. Δηλαδή εκεί που γεννούσαν έξι και ζούσαν τα 2-3 τώρα γεννούν τα διπλάσια και ζουν τα εννέα» είπε στο protothema.gr ο κ. Γερονυμάκης.
Οι ζημιές που προκαλεί ο υπερπληθυσμός των αγριογούρουνων είναι μεγάλες στις καλλιέργειες και στην πανίδα καθώς όπως τόνισε ο κ. Γερονυμάκης «είναι παμφάγα και τρώνε τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι το γουρούνι τρώει και κρέας» ενώ κρίνει ως αναγκαία τη λήψη μέτρων από την πολιτεία προκειμένου να ελεγχθεί ο τεράστιος πληθυσμός τους που μεγαλώνει με ταχείς ρυθμούς.
Υπερπληθυσμός αγριόχοιρων: «Κάποιοι εκτροφείς τα αμολήσαν στη φύση όταν σταμάτησε η επιδότηση»
