Επίθεση αγριογούρουνου σε κυνηγό στα Γρεβενά, έκανε 60 ράμματα
Το περιστατικό έγινε σε περιοχή της Δεσκάτης
Με 60 ράμματα κυρίως στην πλάτη του νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών κυνηγός, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από αγριογούρουνο την ώρα που βρισκόταν σε κυνήγι.
Το περιστατικό έγινε σε περιοχή της Δεσκάτης το απόγευμα της Κυριακής, όταν χωρίς να το αντιληφθεί ο κυνηγός δέχτηκε από πίσω επίθεση από αγριογούρουνο, το οποίο ήταν τραυματισμένο από άλλους κυνηγούς, σύμφωνα με το voria.gr.
Η παρέα του κυνηγού που ήταν κοντά τον βοήθησε να μεταβεί στο νοσοκομείο, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.
