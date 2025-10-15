Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Φωκίδα: Συνελήφθη άνδρας για ναρκωτικά - Εντοπίστηκαν 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 δενδρύλλια κάνναβης και 67 γραμμάρια νωπών φύλλων κάνναβης
Στη σύλληψη ενός άνδρα για ναρκωτικά προχώρησε το πρωί της Τρίτης (14/10) σε περιοχή της Φωκίδας η Αστυνομία.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 11 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,1 μέτρων (σε γλάστρες)
- 67 γραμμάρια νωπών φύλλων κάνναβης
Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.
