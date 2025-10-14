Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο
Η δίκη για το τραγικό δυστύχημα θα ξεκινήσει τρία χρόνια και 23 ημέρες μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων - Οι κατηγορούμενοι είναι 36, οι 33 για κακουργήματα
Για τις 23 Μαρτίου του 2026 προσδιορίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, με τον τραγικό απολογισμό των 57 νεκρών και δεκάδων τραυματιών, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά.
Ο προσδιορισμός της δίκης γίνεται ενώ εκκρεμούν εκταφές θυμάτων της τραγωδίας, μετά από αίτημα συγγενών, που ζητούν να μάθουν αν πρόκειται για τα σώματα των δικών τους ανθρώπων, αλλά και την αιτία θανάτου, καθώς συνεχίζουν να έχουν ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη παράνομου, εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία βασιζόμενοι στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια αυτό το σενάριο καταρρίφθηκε πλήρως.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα γίνουν μετά τις εκταφές θα μπουν σε άλλη δικογραφία - η Εισαγγελία της Λάρισας ανέσυρε μήνυση συγγενών κατά των ιατροδικαστών που είχαν επιληφθεί της υπόθεσης προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η κύρια δίκη για την τραγωδία.
Η δίκη για τα βίντεο
Αύριο (15/10) αναμένεται να γίνει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας η δίκη για την υπόθεση που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023. Η δίκη , στην οποία κατηγορούμενοι είναι στελέχη του ΟΣΕ και της εταιρείας που είχε την ευθύνη για την ασφάλεια των τρένων, είχε αναβληθεί τον Ιούνιο. Υπενθυμίζεται ότι τα βίντεο - που έδειξαν ότι στις ανοικτές φορτάμαξες δεν υπάρχε δεξαμενή - είχαν ανακτηθεί λίγο πριν από την δεύτερη επέτειο της τραγωδίας στα Τέμπη, ενώ είχαν ήδη φουντώσει τα σενάρια για την ύπαρξη παράνομου, εύφλεκτου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία.
Η αίθουσα είναι διαμορφωμένη σε τρία επίπεδα. Σε ένα από αυτά θα βρίσκονται δικηγόροι, όπου θα μπορούν να παρακολουθούν και από εκεί σε κλειστό κύκλωμα την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.
Η δίκη αναμένεται να είναι μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν.
Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες περιμένουν, την απόδοση των ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.
Η αίθουσα της δίκηςΔύο μεγάλες οθόνες, ηχεία, εκτυπωτές και άλλα υλικά είναι προγραμματισμένο να προστεθούν στην αίθουσα που θα γίνει η κύρια δίκη για την τραγωδία, στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γαιόπολις - πρώην ΤΕΙ).
