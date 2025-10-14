Στις 23 Μαρτίου η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη - Αύριο η δίκη για τα βίντεο

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα γίνουν μετά τις εκταφές θα μπουν σε άλλη δικογραφία - η Εισαγγελία της Λάρισας ανέσυρε μήνυση συγγενών κατά των ιατροδικαστών που είχαν επιληφθεί της υπόθεσης προκειμένου να μην καθυστερήσει περαιτέρω η κύρια δίκη για την τραγωδία.



Η αίθουσα της δίκης

Η δίκη αναμένεται να είναι μακρά και σύνθετη, καθώς περιλαμβάνει εκτενή δικογραφία, πολλαπλές τεχνικές εκθέσεις και δεκάδες μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν.

Η δικαστική διαδικασία θα αποτελέσει κρίσιμη στιγμή και για τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες περιμένουν, την απόδοση των ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που οδήγησαν στην ανείπωτη τραγωδία.