Ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις Αφγανοί για τον βιασμό 6χρονου στη Θεσσαλονίκη - Ανακάλεσε η μητέρα του ανήλικου
Yποστήριξε ότι επρόκειτο για σκευωρία που έστησε ο πρώην σύντροφος μιας συγγενούς της η οποία διατηρεί πλέον σχέση με έναν από τους κατηγορούμενους
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι τρεις Αφγανοί που είχαν συλληφθεί με την κατηγορία ότι κακοποίησαν σεξουαλικά ένα 6χρονο αγόρι, σε δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, στο Βαγιοχώρι Θεσσαλονίκης.
Η σύλληψη των τριών νεαρών ανδρών, ηλικίας 19, 25 και 22 ετών, στηρίχθηκε στην καταγγελία που έκανε στις Αρχές η μητέρα του ανήλικου. Η ίδια όμως ανακάλεσε στη συνέχεια τους ισχυρισμούς της περί βιασμού του γιου της, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για σκευωρία που έστησε ο πρώην σύντροφος μιας συγγενούς της η οποία διατηρεί πλέον σχέση με έναν από τους κατηγορούμενους.
Οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι, απολογούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία και ισχυρίστηκαν ότι απλώς έπαιζαν με τον 6χρονο. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι, ενώ τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης προσέγγισης του 6χρονου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.
Για την παραπομπή τους ή μη σε δίκη θα αποφανθεί το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης.
