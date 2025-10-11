Υπερτριπλασιάστηκαν οι δωρητές οργάνων μετά την καμπάνια του υπουργείου Υγείας - Έφτασαν τους 7.000
Τα προηγούμενα χρόνια ήταν 2.000 σε ετήσια βάση - Η καμπάνια με πρωτοβουλία του Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ξεκίνησε με ομαδική αποστολή ενημερωτικών email σε όλους τους πολίτες μέσω της ΗΔΙΚΑ
Τους 7.000 έχουν φτάσει φέτος οι δωρητές οργάνων μετά και την καμπάνια ευαισθητοποίησης του υπουργείου Υγείας όταν τα προηγούμενα χρόνια ήταν περίπου 2.000 έτος σε ετήσια βάση.
Η καμπάνια με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ξεκίνησε με ομαδική αποστολή ενημερωτικών email σε όλους τους πολίτες μέσω της ΗΔΙΚΑ.
Σημειώνεται ότι το 2024 οι δωρεές οργάνων ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, φτάνοντας τις 236 ενώ σημειώθηκε ρεκόρ σε μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντες δότες, ρεκόρ δωρεών νεφρού και ρεκόρ μεταμοσχεύσεων νεφρού από ζώντα δότη. Φέτος, μάλιστα, αναμένεται νέο ρεκόρ αφού ήδη 111 δότες χάρισαν ζωή σε 240 ασθενείς (έναντι 238 το 2024).