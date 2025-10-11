Υπερτριπλασιάστηκαν οι δωρητές οργάνων μετά την καμπάνια του υπουργείου Υγείας - Έφτασαν τους 7.000

Τα προηγούμενα χρόνια ήταν 2.000 σε ετήσια βάση - Η καμπάνια με πρωτοβουλία του Άδωνι Γεωργιάδη, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, ξεκίνησε με ομαδική αποστολή ενημερωτικών email σε όλους τους πολίτες μέσω της ΗΔΙΚΑ