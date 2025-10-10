Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ - Τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Μαρτίνου - Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να εκτιναχθεί πάνω στο στηθαίο του δρόμου
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα στην Εθνική Οδό Λαμίας–Αθηνών στο ύψος του Μαρτίνου.
Σύμφωνα με το lamianow.gr, φορτηγό – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – προσέκρουσε σε I.X, το οποίο ήταν προσωρινά σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ). Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να εκτιναχθεί πάνω στο στηθαίο του δρόμου.
Ο οδηγός του I.X, που βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι διερχόμενοι οδηγοί είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν τον τραυματία πριν την άφιξη των πυροσβεστών.
Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
