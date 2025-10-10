Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ - Τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ΕΚΑΒ Μαρτίνο Τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ - Τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Μαρτίνου - Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να εκτιναχθεί πάνω στο στηθαίο του δρόμου

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ - Τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ
12 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα στην Εθνική Οδό Λαμίας–Αθηνών στο ύψος του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, φορτηγό – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – προσέκρουσε σε I.X, το οποίο ήταν προσωρινά σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ). Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να εκτιναχθεί πάνω στο στηθαίο του δρόμου.

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ - Τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ


Ο οδηγός του I.X, που βρισκόταν μέσα στο όχημα, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας: Φορτηγό παρέσυρε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει στη ΛΕΑ - Τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ


Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το Κλιμάκιο Αταλάντης για την απομάκρυνση του οχήματος και τον καθαρισμό του οδοστρώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι διερχόμενοι οδηγοί είχαν ήδη καταφέρει να απεγκλωβίσουν τον τραυματία πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Κλείσιμο
Η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στον Αγιο Παντελεήμονα: Ενας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα

Αφιερώνω το Νόμπελ Ειρήνης στον λαό της Βενεζουέλας και στον Τραμπ, λέει η νικήτρια Κορίνα Ματσάδο

Παραλήρημα από τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Πίτερ Τιλ: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι επικριτές της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι... λεγεωνάριοι του Αντίχριστου!
12 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης