Πώς θα εφαρμοστεί το ChatGPT Edu στα σχολεία – Η ακτινογραφία του εκπαιδευτικού προγράμματος AI in Schools
Από Οκτώβριο έως Φεβρουάριο η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, από το Μάρτιο 2026 ξεκινά η πιλοτική χρήση από τους μαθητές 20 σχολείων
Το «AI in Schools» αποτελεί ένα νέο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει να εξοικειώσει τους εκπαιδευτικούς καθώς και τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ και Β’ Λυκείου με τις δυνατότητες της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΤΝ).
Σκοπός είναι να δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες η ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για την υπεύθυνη, δημιουργική και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη αξιοποίησή της στη διδασκαλία και τη μάθηση.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την OpenAI, το Ίδρυμα Ωνάση και τον οργανισμό The Tipping Point in Education.
Ξεκινά πιλοτικά με 20 σχολεία από όλη την Ελλάδα, με στόχο να επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερα σχολεία ανά την επικράτεια, ώστε η χώρα μας, σε συνεργασία με μεγάλους παρόχους τεχνολογίας, να αποτελέσει πρότυπο εξέτασης και κατανόησης των νέων αυτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται εκπαιδευτικοί και μαθητές, οι οποίοι θα λάβουν εξατομικευμένη εκπαίδευση από τον οργανισμό «The Tipping Point in Education» σχετικά με τη χρήση όλων των δυνατοτήτων των μοντέλων της OpenAI.
Θα έχουν επίσης πρόσβαση στα τελευταία μοντέλα ΤΝ μέσα από μια ειδικά διαμορφωμένη εκδοχή τους, το «ChatGPT Edu», το οποίο είναι αποκλειστικά προσαρμοσμένο για χρήση εντός της τάξης. Η υλοποίηση γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο και θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος δίνει έμφαση στην υπεύθυνη χρήση και τη διαφάνεια, και τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή της μαθησιακής εμπειρίας.
Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν εξειδικευμένη επιμόρφωση, ενώ το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί σταδιακά στην τάξη, πάντα υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.
- Παρέχει ασφαλές και κλειστό περιβάλλον χωρίς διαφημίσεις
- Επιτρέπει διαχείριση λογαριασμών ανά σχολείο, με ρόλους για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες
Ποιος είναι ο στόχος;Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με τρόπο ασφαλή, υποστηρικτικό και προσαρμοσμένο στις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες τους.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος δίνει έμφαση στην υπεύθυνη χρήση και τη διαφάνεια, και τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως σχεδιαστή της μαθησιακής εμπειρίας.
Πώς συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες;Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση στο ChatGPT Edu, μια ειδική έκδοση του ChatGPT που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν εξειδικευμένη επιμόρφωση, ενώ το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί σταδιακά στην τάξη, πάντα υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών.
Τι είναι το ChatGPT Edu;Το ChatGPT Edu είναι μια ειδική πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει αναπτυχθεί για χρήση σε σχολεία και πανεπιστήμια. Ξεχωρίζει γιατί:
- Υποστηρίζει σύνδεση μέσω SSO, έκδοση/ανάκληση λογαριασμών και ρυθμίσεις πρόσβασης ανά ηλικία ή τάξη
- Δίνει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να δημιουργούν προσαρμοσμένα εργαλεία μάθησης (Custom GPTs)
Να σημειωθεί, ότι τα δεδομένα των χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων, ενώ όλα προστατεύονται μέσω κρυπτογράφησης και συμμόρφωσης με τον GDPR.
- Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2025)
Επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις ώστε να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το ChatGPT Edu, να εξοικειωθούν με τις βασικές δυνατότητες και να μάθουν πώς να το ενσωματώσουν με ασφάλεια στη διδασκαλία και τις διοικητικές τους εργασίες.
- Πρώτη χρήση από Εκπαιδευτικούς (Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026)
Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το εργαλείο στην καθημερινότητά τους και το εντάσσουν σταδιακά στην τάξη, με πρακτικά σενάρια και υποστήριξη.
- Σταδιακή χρήση από μαθητές και μαθήτριες (Μάρτιος – Ιούνιος 2026)
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν πρόσβαση σε επιλεγμένα εργαλεία, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, για εργασίες, projects και δημιουργικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη συνεργατική μάθηση.
Έχει εκπονηθεί Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA), όπως προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Υπάρχουν ρητές συμβάσεις με την OpenAI, που απαγορεύουν την πώληση ή διαμοιρασμό δεδομένων. Τα δεδομένα των χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του συστήματος ΤΝ.
Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι απολύτως εθελοντική και πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης.
Παράλληλα, έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας εντός του Υπουργείου, με στόχο να αξιολογήσει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενταχθεί με ουσιαστικό τρόπο στο σχολείο ως πολύτιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς.
Τελικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και παιδαγωγικά τεκμηριωμένο περιβάλλον, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως σύμμαχος της εκπαιδευτικής κοινότητας — ενισχύοντας τη μάθηση, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και δίνοντας στους μαθητές και τις μαθήτριες τα εφόδια να σταθούν κριτικά και υπεύθυνα στον ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται.
Πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη;Η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει σε 3 στάδια:
Πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα;Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο έχει ζητήσει από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων να αξιολογεί συνεχώς το πρόγραμμα.
