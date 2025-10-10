Πώς θα εφαρμοστεί το ChatGPT Edu στα σχολεία – Η ακτινογραφία του εκπαιδευτικού προγράμματος AI in Schools

Πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη;

Πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα;

Τι ακολουθεί;

- Υποστηρίζει σύνδεση μέσω SSO, έκδοση/ανάκληση λογαριασμών και ρυθμίσεις πρόσβασης ανά ηλικία ή τάξη- Δίνει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να δημιουργούν προσαρμοσμένα εργαλεία μάθησης (Custom GPTs)Να σημειωθεί, ότι τα δεδομένα των χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων, ενώ όλα προστατεύονται μέσω κρυπτογράφησης και συμμόρφωσης με τον GDPR.Η εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει σε 3 στάδια:(Οκτώβριος – Νοέμβριος 2025)Επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις ώστε να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το ChatGPT Edu, να εξοικειωθούν με τις βασικές δυνατότητες και να μάθουν πώς να το ενσωματώσουν με ασφάλεια στη διδασκαλία και τις διοικητικές τους εργασίες.(Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026)Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το εργαλείο στην καθημερινότητά τους και το εντάσσουν σταδιακά στην τάξη, με πρακτικά σενάρια και υποστήριξη.(Μάρτιος – Ιούνιος 2026)Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν πρόσβαση σε επιλεγμένα εργαλεία, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, για εργασίες, projects και δημιουργικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη συνεργατική μάθηση.Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο έχει ζητήσει από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων να αξιολογεί συνεχώς το πρόγραμμα.Έχει εκπονηθεί Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA), όπως προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Υπάρχουν ρητές συμβάσεις με την OpenAI, που απαγορεύουν την πώληση ή διαμοιρασμό δεδομένων. Τα δεδομένα των χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του συστήματος ΤΝ.Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι απολύτως εθελοντική και πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης.Καθώς εξελίσσεται το πρόγραμμα, το Υπουργείο Παιδείας θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του και θα εξετάσει τη δυνατότητα σταδιακής επέκτασης σε περισσότερα σχολεία.Παράλληλα, έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας εντός του Υπουργείου, με στόχο να αξιολογήσει πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενταχθεί με ουσιαστικό τρόπο στο σχολείο ως πολύτιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς.Τελικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, ασφαλές και παιδαγωγικά τεκμηριωμένο περιβάλλον, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως σύμμαχος της εκπαιδευτικής κοινότητας — ενισχύοντας τη μάθηση, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και δίνοντας στους μαθητές και τις μαθήτριες τα εφόδια να σταθούν κριτικά και υπεύθυνα στον ψηφιακό κόσμο που διαμορφώνεται.