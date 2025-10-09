H ΕΛΑΣ ζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Μενίδι Ελληνική Αστυνομία Τροχαίο δυστύχημα

H ΕΛΑΣ ζητά πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Πάρνηθος

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Πληροφορίες για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που έγινε το βράδυ της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Πάρνηθος αναζητά η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:30, επί της Λεωφόρου Πάρνηθος στο ύψος του αριθμού 387, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα, περιοχής Δήμου Αχαρνών, όπου ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 46χρονης οδηγού του.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής στα τηλέφωνα: 210 2854400 και 210 2854402.

