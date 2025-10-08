Δύο τραυματίες σε ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι - Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο

στο

251

Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.





Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι , σήμερα (8/10) το πρωί.Τα αίτια για το σοβαρό περιστατικό παραμένουν άγνωστα, μέχρι στιγμής, ενώ οι δύο εκπαιδευτές, πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί

Οι πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση. Το ατύχημα προκλήθηκε όταν κατά τη διάρκεια απογείωσης του αεροσκάφους αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού και έπεσε στο έδαφος.