Δύο τραυματίες σε ατύχημα με εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι - Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Τατόι Αεροσκάφος Πολεμική Αεροπορία Τραυματίες

Πώς έγινε το ατύχημα - Τραυματίες είναι δύο εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν τις αισθήσεις τους και αυτή την ώρα υποβάλλονται σε εξετάσεις

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Γεωργία Σαδανά
Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος έπεσε στο Τατόι, σήμερα (8/10) το πρωί.

Τα αίτια για το σοβαρό περιστατικό παραμένουν άγνωστα, μέχρι στιγμής, ενώ οι δύο εκπαιδευτές, πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι πιλότοι έχουν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.  Το ατύχημα προκλήθηκε όταν κατά τη διάρκεια απογείωσης του αεροσκάφους αποκολλήθηκε τμήμα του φτερού και έπεσε στο έδαφος.


Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι

Η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για εκπαιδευτικό αεροσκάφος τύπου Τecnam P2002-JF. 

tatoi-02

Τα αεροσκάφη αυτά είναι ιταλικής κατασκευής διθέσια, μονοκινητήρια ελικοφόρα, χαμηλοπτέρυγα και με σταθερό σύστημα προσγείωσης.

Χρησιμοποιούνται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων και ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας.

