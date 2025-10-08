Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ιρανός που καταζητείται για απάτη στην πατρίδα του
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ιρανός που καταζητείται για απάτη στην πατρίδα του

Ο 44χρονος εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στην περιοχή της Καρδίας και οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ιρανός που καταζητείται για απάτη στην πατρίδα του
Ένας 44χρονος από το Ιράν συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητείται από τις αρχές της πατρίδας του για να εκτίσει ποινή φυλάκισης, συνδεόμενη με απάτη που φέρεται να τέλεσε τον Μάιο του 2021, στην Τεχεράνη.

Ο εκζητούμενος εντοπίστηκε, χθες το πρωί, στην περιοχή της Καρδίας και οδηγείται στην αρμόδια δικαστική αρχή προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το αίτημα του Ιράν.


